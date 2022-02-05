الأشخاص الاعتبارية في قانون الإيجار القديم.. 6 فئات منها الأوقاف

يستعد مجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم بشأن الإجراءات التي يتطلبها التعامل مع التداعيات التي يخلفها فيروس كورونا المستجد، وذلك خلال جلساته العامة التي سوف تعقد خلال الأسبوع الجاري، وتعرض «الوطن» في هذا التقرير الفئات التي يطبق عليها مشروع قانون الإيجار القديم، وذلك تزامن مع اقتراب مناقشته.

تعديلات قانون الإيجار القديم

وأوضح مشروع قانون الإيجار القديم، أنه يسري على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية، وذلك لغير الغرض السكني، كما يهدف القانون إلى منحهم مهلة لا تجاوز 5 سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، وذلك من أجل توفيق أوضاعها، بسبب الأزمة الاقتصادية الناتجة عن انتشار وباء فيروس كورونا، ويتم إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض سكني بعد هذه المدة.

قانون الإيجار القديم

وحدد مشروع قانون الإيجار القديم في المادة 52 الفئات الاعتبارية التي يسري عليها مشروع القانون والتي جاءت كالتالي:

الأشخاص الاعتبارية التي يطبق عليها قانون الإيجار القديم

1ـ الدولة والمديريات والمدن والقرى بالشروط التي يحددها القانون والإدارات والمصالح وغيرها من المنشآت العامة التي يمنحها القانون شخصية اعتبارية.

2ـ الهيئات والطوائف الدينية التي تعترف لها الدولة بشخصية اعتبارية.

3ـ الأوقاف

4ـ الشركات التجارية والمدنية

5ـ الجمعيات والمؤسسات المنشأة للأحكام الخاصة

6ـ كل مجموعة من الأشخاص أو الأموال تثبت لها الشخصية الاعتبارية بمقتضى نص في القانون.

ونص مشروع قانون الإيجار القديم لغير السكني والشخصيات الاعتبارية، على أن تكون القيمة الإيجارية بالنسبة للأماكن المحددة بنطاق سريان القانون، خمسة أمثال القيمة القانونية السارية، تزاد سنوياً وبصفة دورية آخر قيمة قانونية مستحقة وفق هذا القانون بنسبة 15% خلال السنوات الأربعة التالية، وإلزام المتاجر إخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر في اليوم التالي لانتهاء المدة المبينة.