«الأعلى للإعلام» ينعى الطفل ريان: ربنا يسكنه فسيح جناته

ينعى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، الطفل المغربي ريان، الذي وافته المنية، بعد نحو خمسة أيام من سقوطه في بئر على عمق 32 مترا بمنطقة جبلية وعرة بإقليم شفشاون المغربي.

«الأعلى للإعلام» ينعى ريان

وتقدم المجلس بخالص العزاء والمواساة لأسرته وللشعب المغربي الشقيق، وللإنسانية جمعاء، داعيًا الله أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله الصبر والسلوان.

وقال المجلس في بيانه: «إنا لله وإنا إليه راجعون رحم الله ريان وأسكنه فسيح جنانه.. وألهمنا جميعا الصبر والسلوان».