عاجل.. مفاجأة في وفاة الطفل ريان: فارق الحياة أمس

كشف يوسف بن سليمان، مراسل جريدة «الوطن» في المغرب، عن مفاجأة من العيار الثقيل، إذ أكد أن الطفل المغربي ريان توفي أمس منذ الساعة الثانية والنصف مساءً، وليس اليوم كما أعلنت السلطات المغربية، ولكن بقي الخبر طي الكتمان.

وقال مراسل «الوطن» إن خبر وفاة الطفل ريان كان معلوما لدى من يعملون عند البئر، مضيفا: «فقدنا الأمل أمس، وبقي خبر وفاة الطفل ريان في محيط البئر فقط».

التكتم على خبر الوفاة حتى نقل ريان بالإسعاف

ولفت مراسلنا إلى أن السلطات لم تعلن وفاته إلا بعد خروجه بسيارة الإسعاف، وأيضا نقله لاحقا عبر الطائرة الهليكوبتر التايعة للدرك الملكي والتي كان من المقرر أن تنقله إلى المستشفى.

وأضاف أنه بعد ذلك جرى إعلان خبر وفاة الطفل ريان بشكل رسمي.

الديوان الملكي يعلن وفاة الطفل ريان

وكان الديوان الملكي المغربي أعلن، مساء أمس، وفاة الطفل ريان بعد 5 أيام من بقائه في بئر سقط فيها وعلق داخله عند عمق 32 مترا داخل البئر التي يبلغ عمقها 62 مترا.