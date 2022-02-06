الكويت تمنع عرض «وفاة في النيل»: البطلة مجندة سابقة في جيش الاحتلال

قررت السلطات في الكويت، منع عرض فيلم «Death on the Nile» أو «وفاة على النيل»، وقالت إن المنع سببه كون بطلة الفيلم مجندة سابقة في جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وكان الإعلان الترويجي لـ«وفاة في النيل»، عن ​رواية أجاثا كريستي، أثار في مصر جدلا واسعا، نظرا لأن أحداثه تدور في القاهرة، كما دعت «حملة مقاطعة الكيان الصهيوني» في لبنان، دور السينما إلى سحب الفيلم.

ونشرت كريستي، رواية «الموت على النيل» في عام 1937، فيما أضافت صحيفة «القبس» الكويتية، أن الجمهور الكويتي وفي العديد من الدول العربية لجأ إلى موقع التدوينات القصيرة «تويتر» للتعبير عن غضبه من اختيار «جال جادوت»، لا سيما أنها دعت للإمعان في قتل أطفال غزة خلال عدوان 2014، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

رفع فيلم «وفاة في النيل» من جدول عروض شركات السينما الثلاث في الكويت

وأوضحت «القبس»، نقلا عن مصدر مطلع قوله إن وزارة الإعلام قررت رسميا منع عرض الفيلم في البلاد، مشيرة إلى رفع فيلم «وفاة في النيل» من جدول عروض شركات السينما الثلاث.

وتابعت الصحيفة الكويتية قائلة، إن حركة مقاطعة الكيان الصهيوني في الكويت طالبت بحظر عرض الفيلم، علما بأن وزارة الإعلام سبق أن منعت فيلم «المرأة المعجزة» للممثلة نفسها.

والفيلم «Death on the Nile»، من إخراج كينيث براناه، وسيناريو ميخائيل جرين، وفقا لما ذكرته صحيفة «الراي» الكويتية.

وكانت شركة «ديزني»، أعلنت في نوفمبر 2020، تأجيل عرض الفيلم إلى أجل غير محدد، والذي كان من المقرر أن يطرح في 11 ديسمبر من العام ذاته المقبل، فيما ذكرت وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية، في ذلك الوقت أن هذه ليست هي المرة الأولى التي يتم فيها تأجيل عرض الفيلم، إذ كان من المقرر أن يطرح في شهر أكتوبر 2020، وعزت مجلة «فارايتي» سبب تأجيل طرح الفيلم إلى «كورونا».

الفيلم يعتبر جزءا ثانيا من فيلم «جريمة في قطار الشرق السريع»

ويعتبر الفيلم هو جزء ثانٍ من فيلم «Murder on the Orient Express» أو «جريمة في قطار الشرق السريع» الذي عرض في عام 2017، وشارك في بطولته عدد كبير من النجوم، منهم جوني ديب وميشيل فايفر وكينيث براناه الذي قام بإخراجه.