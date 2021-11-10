منع فيلم Eternals من السينمات المصرية.. وعرضه بالأردن والإمارات ولبنان

رفعت السينمات المصرية بوسترات فيلم Eternals، الذي كان من المقرر طرحه في دور العرض السينمائي، اليوم، وذلك بعد قرار جهاز الرقابة على المصنفات الفنية الذي لم يمنح الفيلم تصريحا بالعرض بسبب الاختلاف مع قيم وأخلاقيات المجتمع المصري، حيث يتضمن الفيلم بعض المشاهد المثلية، وهو السبب في منع عرض الفيلم في عدد من الدول العربية.

وكشف مصدر داخل جهاز الرقابة على المصنفات الفنية، أن الشركة المنتجة للفيلم رفضت إجراء تعديلات على بعض المشاهد التي تعتبر غير مناسبة لطبيعة المجتمع المصري وأخلاقياته، وبالتالي لم تستطع الرقابة إجازة عرض الفيلم في السينمات، موضحا: «لن تجبرنا الشركة المنتجة على قبول ثقافات مختلفة عنا، ونحن في النهاية نختار ما يناسبنا».

الأردن والإمارات ولبنان يعرضون فيلم Eternals

وكشفت الرقابة المحلية في المملكة العربية السعودية والكويت وقطر عن منع عرض الفيلم التابع لعالم «مارفل» السينمائي، بسبب محتواه غير المناسب، خاصة بعد رفض شركة «ديزني» إدخال أي تعديلات على الفيلم بالحذف في تلك المشاهد، وفقا لما كشفه موقع «فارايتي».

ولم تكن تلك الدول هي الوحيدة التي تمنع عرض الفيلم، حيث قاطعت الصين العرض ولكن ليس لأسباب أخلاقية ولكن لأسباب سياسية، بعد تداول تصريحات سابقة لمخرجة الفيلم كلوي تشاوي وهي تهاجم الحكومة الصينية.

وأمام منع عرض الفيلم في عدد من الدول العربية إلا أن هناك دول أخرى بدأت بالفعل عرض فيلم Eternals من بينهم الأردن والإمارات العربية المتحدة، التي كشفت عن عرض الفيلم على شاشتها السينمائية بدءا من اليوم، بينما تبدأ لبنان عرضه في دور العرض السينمائي غدا.

165 مليون دولا إيرادات «Eternals» في 5 أيام : «سقطة مدوية»

ووصف النقاد الفيلم بـ «السقطة المدوية» في تاريخ سلسلة أفلام «مارفل» السينمائية، حيث لم يحقق خلال 5 أيام في دور العرض السينمائي سوى 165 مليون دولار، وهو رقم منخفض بالنسبة لسلاسل الأفلام، وذلك وفقا لما نشره موقع «فارايتي».