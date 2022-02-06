«عبد العاطي» يوجه قيادات «الري» الجديدة بزيادة معدلات تأهيل الترع بالمحافظات

وجه الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري بمواصلة العمل الجاد في مشروعات تأهيل الترع والمساقى والرى الحديث ومحطة الحمام وتنمية شمال سيناء وتنمية جنوب الوادي، ومتابعة حملات الإزالات، ورفع حالة الإستنفار للتعامل مع الأمطار الغزيرة والسيول، وزيادة الإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

«عبد العاطي»: الكفاءة معيار اختيار القيادات

وعقد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والري اجتماعاً مع الدكتور رجب عبد العظيم وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير، وعدد من قيادات مصلحة الرى وهيئة الصرف وهيئة السد العالى المُكلفين حديثاً، للتأكيد على التكليفات الجديدة الخاصة بهم.

وأوضح الدكتور عبد العاطى أن معيار الكفاءة هو الأساسى في إختيار قيادات الوزارة، وأن تحقيق الشفافية يُعد من أهم سبل التطوير ورفع كفاءة العمل، مشيراً إلى أن الهدف من حركة الترقيات والتنقلات هو تحقيق المصلحة العامة وسرعة الأداء والإنجاز مؤكداً على دعمه لقيادات الوزارة في أداء مهامهم مع استمرار الرقابة على مستويات الأداء الخاصة بكل منهم لتقييم الأداء وحسن سير العمل.

وطالب الوزير القيادات الجديدة باتخاذ القرارات بكل حسم ومراعاة كافة النواحى الفنية والقانونية والمالية اللازمة.

ووجه الدكتور عبد العاطى خلال الإجتماع بزيادة معدلات تنفيذ أعمال تأهيل الترع، واستمرار الرقابة على أعمال التأهيل المنفذة بكافة المحافظات، مع مراعاة كافة الاشتراطات والمعايير الفنية، كما وجه بزيادة معدلات تأهيل المساقى وتطبيق نظم الرى الحديث من خلال البروتوكول الموقع مع وزارتى الزراعة والمالية والبنك الاهلى المصرى والبنك الزراعى بهذا الشأن.

ووجه أيضا بمتابعة حملات الإزالات الموسعة الجارية بمختلف المحافظات، والإستمرار في بذل الجهد والتأكيد على الجاهزية التامة لكافة المعدات اللازمة لتنفيذ الإزالات، مع التنسيق التام مع الأجهزة الأمنية وأجهزة المحافظات وجهات الدولة المختلفة.

كما وجه بالإستمرار في رفع حالة الإستنفار بجميع أجهزة الوزارة للتعامل مع موسم الأمطار الغزيرة والسيول، ومواصلة المرور الدورى لضمان جاهزية مخرات السيول ومنشآت الحماية من السيول لإستقبال المياه ، وجاهزية محطات الرفع ومحطات الطوارئ للتعامل مع أى إزدحامات ، وإزالة أي تعديات على المخرات بشكل فورى.

الموقف التنفيذى للمشروعات التنموية

واستعرض الدكتور عبد العاطى الموقف التنفيذى لعدد من المشروعات التنموية الكبرى التى تقوم الوزارة بتنفيذها حالياً، مثل مشروع الاستفادة من مياه الصرف الزراعى بمصارف غرب الدلتا من خلال محطة الحمام ، ومشروع تنمية شمال سيناء، ومشروع تنمية جنوب الوادى، موجهاً بمواصلة بذل الجهد للعمل بهذه المشروعات الهامة بما يضمن الانتهاء من التنفيذ بأعلى معدلات من الجودة والكفاءة وطبقاً للمعدلات الزمنية الموضوعة.

وشدد الدكتور عبد العاطى على ضرورة زيادة الإجراءات الإحترازية اللازمة للوقاية من فيروس "كورونا" فى جميع المبانى والمنشآت التابعة للوزارة على مستوى الجمهورية.