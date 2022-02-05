«الري»: ستارة حاجزة لمنع وصول مياه البحر المالحة للخزان الجوفي للدلتا

قال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، إن الوزارة تعمل حاليا على تنفيذ مخطط لمنع تداخل مياه البحر المالحة مع الخزان الجوفي العذب لدلتا النيل، وذلك من خلال إنشاء ستارة حاجزة من المياه لتقليل تداخل مياه البحر المتوسط بشرق وغرب الدلتا بأطوار تصل إلى 120 كيلو متر.

وأضاف الوزير في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه ضمن ذلك المخطط يتم الاستفادة من مياه الصرف الزراعي لزراعة مناطق الدلتا الجديدة في منطقة الضبعة، والتي تعتمد على المياه المعالجة في زراعتها وتصل إلى مليون فدان، وذلك بتنفيذ المشروع الناقل لمياه الصرف الزراعي من نهاية مناطق غرب الدلتا؛ لتصل في مسار طوله 92 كم مكشوف، وكذلك مواسير بطول 22 كم لتصل في النهاية إلى محطة معالجة المياه بالحمام، والتي تم الانتهاء من تنفيذ 17% منها حتى الآن، حيث يتم التخطيط لمعالجة 7.5 مليون متر مكعب من المياه يوميا.

مخطط لحجز مياه البحر المالحة

أما في مناطق شرق الدلتا، كشف الوزير عن مخطط لحجز مياه البحر المالحة عن الوصول إلى مياه الدلتا العذبة عبر إنشاء مشروع مسار ناقل للمياه من محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر إلى مناطق استصلاح الأراضي بمناطق شمال سيناء و أوسطها، حيث تم تنفيذ 9%، من مشروع القنوات الناقلة وتصل أطوالها إلى 105كيلو مترات وذلك بنقل 5.6 مليون متر مكعب من المياه إلى محطة معالجة مياه بحر البقر.

تدوير المياه خمس مرات

وتابع الوزير أن مصر هي الدولة الأولى في إفريقيا الأكثر استخداما لمياه الصرف الزراعي، وبالانتهاء من محطة الحمام بغرب الدلتا ستكون مصر الأولى في العالم في معالجة المياه، حيث يتم تدوير المياه خمس مرات، لافتا إلى أنه بالانتهاء من مشروعات محطات المعالجة ستصل كمية المياه المعالجة إلى 15 مليون متر مكعب كانت تلقى في البحر، وكانت في السابق ينظر إليها باعتبارها عبءا على شبكات المياه، أما الآن وبتنفيذ تلك المشروعات أصبحت المياه فرصة يتم استغلالها في إضافة مساحات جديدة للرقعة الزراعية تساهم في تحقيق الأمن الغذائي للمصريين.