رئيس الوزراء يُسقط الجنسية عن «العطار».. تجنس بأخرى دون الحصول على إذن سابق

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بالموافقة على إسقاط الجنسية المصرية عن محمد عصام غنيمي العطار، من مواليد محافظ الجيزة بتاريخ 24 يونيو 1976، لتجنسه بجنسية أجنبية دون الحصول على إذن سابق، حسبما تضمن قرار رئيس الوزراء.

يأتي ذلك بناءً على ما عرضه اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، وموافقة مجلس الوزراء، ليتم نشر القرار في عدد الجريدة الرسمية الصادرة صباح اليوم تحت رقم 14 لسنة 2022

ونشرت الجريدة الرسمية القرار اليوم، وجاء نص القرار كالتالي: