تدريب 41 قيادة دينية إسلامية ومسيحية ضمن مشروع تنمية الأسرة بكفر الشيخ

نظم فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة كفرالشيخ، البرنامج التدريبي لـ41 قيادة دينية إسلامية ومسيحية، تحت رعاية الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، وبإشراف الدكتورة أماني شاكر، مقررة فرع المجلس، وحضور الشيخ عطا بسيونى، وكيل مديرية الأوقاف بكفر الشيخ، والقس دميان اميل شكري، كاهن كنيسة الشهيدة دميانة، وحضور فريدة المزين المقرر المناوب.

التعريف بالقضية السكانية

وقالت الدكتورة أماني شاكر، مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بكفر الشيخ، تضمن برنامج التدريب بمشروع تنمية الأسرة المصرية تضمن عدة موضوعات منها التعريف بالقضية السكانية من منظور تنموي، والحقوق الإنجابية من منظور طبى وديني، والأمومة الآمنة من منظور طبى وديني، واستخدام التواصل الفعال لإعداد وتوصيل رسائل صحية مؤثرة ،حاضر فيها مجموعة من الخبراء والمتخصصين، ويستمر التدريب على مدار يومين.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في يناير 2021 بأن يشمل المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية الموضوعات والشواغل الاجتماعية الأساسية الخاصة بالأسرة المصرية من جميع الجوانب الصحية، والاجتماعية، والأسرية، والاقتصادية وغيرها.

الارتقاء بجودة حياة الأسرة المصرية

وأكدت «شاكر»، أن الهدف الاستراتيجي للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية 2021 - 2023 يتمثل في الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري والأسرة المصرية، وذلك من خلال ضبط النمو السكاني، واتخاذ ما يلزم فى إطار الارتقاء بالخصائص السكانية ،مع أهمية تكامل جهود جميع الجهات التى تعمل على إدارة القضية السكانية والتشبيك بينها من خلال خطة استراتيجية متكاملة، بحيث يكون الهدف الرئيسي منها ليس فقط التركيز على ضبط معدلات النمو السكانى المتزايد بل هو إدارة القضية السكانية من منظور شامل لأجل الارتقاء بجودة حياة المواطن، وضماناً لاستدامة عملية التنمية مع التأكيد على أهمية النظر للقضية السكانية كحق من حقوق الإنسان وبصفة خاصة حقوق المرأة والطفل.