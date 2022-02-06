السيسي يعود لأرض الوطن بعد زيارته الرسمية إلى الصين

قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي عاد مساء أمس إلى أرض الوطن بعد زيارته إلى الصين.

تفاصيل زيارة الرئيس لـ بكين

كان راضي أكد أن الرئيس السيسي، شارك في حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية الـ24 في العاصمة الصينية بكين، أول أمس الجمعة، وذلك إلى جانب الرئيس الصيني شي جين بينج، ورئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ، وعدد من رؤساء الدول والحكومات.

وأوضحت وكالة الأنباء الصينية «شينخوا»، أنّ الرئيس الصيني شي جين بينج، التقى، أمس السبت، الرئيس عبدالفتاح السيسي في العاصمة الصينية، بكين، مشيرة إلى أنَّ الرئيس الصيني دعا إلى بذل جهود مشتركة لبناء مجتمع المستقبل المشترك للصين ومصر في العصر الجديد، دون ذكر مزيد من التفاصيل.