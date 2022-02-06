أكاديمية السينما الإسبانية تمنح كيت بلانشيت جائزة «جويا» الدولية

قررت أكاديمية السينما الإسبانية، تكريم النجمة الأسترالية كيت بلانشيت، بجائزة «جويا» الدولية، التي تمنح للشخصيات التي تسهم في السينما كفن يوحد الثقافات والمشاهدين من جميع أنحاء العالم، ومن المقرر أن تتسلم الجائزة في حفل يقام يوم 12 فبراير الجاري، في مدينة فالنسيا الإسبانية.

رئيس أكاديمية الأفلام الإسبانية يكشف سبب اختيار بلانشيت

ومن جانبه، قال ماريانو باروسو رئيس أكاديمية الأفلام الإسبانية، إن «الجائزة لتكريم الفنانين الذين أسهموا في السينما كوسيلة تجمع بين مختلف الثقافات والأشخاص»، مؤكدا أن اختيار «بلانشيت» جاء بسبب عملها المؤثر داخل وخارج الشاشة في جميع أنحاء العالم، كممثلة حائزة على جوائز ومنتجة ومديرة فنية، وذلك وفقا لما نشره موقع «فارايتي».

اختتمت كيت بلانشيت مؤخرًا إنتاجها لفيلم «Tar» للمخرج تود فيلد، الذي ستقوم فيه بدور البطولة والإنتاج التنفيذي، ومن المقرر أن تلعب دور البطولة في فيلم المخرج الإسباني بيدرو ألمودوفار القادم «A Manual for Cleaning Women»، بالإضافة إلى ذلك تعمل بلانشيت حاليًا في مرحلة ما قبل الإنتاج لسلسلة «Apple "Disclaimer» التي يخرجها ألفونسو كوارون، وستقوم بدور البطولة والإنتاج التنفيذي فيها.

من هي كيت بلانشيت؟

حصلت الممثلة الأسترالية كيت بلانشيت على جائزتي أوسكار وثلاث جوائز «بافتا» وثلاث جوائز من نقابة ممثلي الشاشة، وشاركت في مجموعة من أبرز الأعمال المعروضة حاليا «Nightmare Alley» للمخرج جييرمو ديل تورو، بالإضافة إلى فيلم «Don't Look Up»، وعلى مدار السنوات كان لها عدد من الأفلام المهمة منها «Carol» و«The Aviator» و«Elizabeth» بالإضافة إلى «Blue Jasmine»، وخلال مسيرتها المهنية تعاونت مع العديد من صانعي الأفلام البارزين مثل آدم مكاي وستيفن سودربيرج، أنتوني مينجيلا وسالي بوتر وويس أندرسون وريدلي سكوت.

وبعيدًا عن إنجازات «بلانشيت» على الشاشة، فهي سفيرة النوايا الحسنة العالمي للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وعضوة مدى الحياة في مؤسسة الحفظ الأسترالية، وداعمة لمنظمة حماية الحياة البرية الأسترالية.

كما حصلت على جائزة كريستال في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس لعملها مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، كما حصلت على وسام الفنون والآداب من قبل وزير الثقافة الفرنسي، بالإضافة إلى العديد من درجات الدكتوراه الفخرية في الآداب من جامعة نيو ساوث ويلز، ووسام أستراليا لدفاعها عن الفنون ودعم القضايا الإنسانية والبيئية.