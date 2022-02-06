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من الأزهر الشريف إلى المغرب الشقيق: «ريان في القلب» (صور)

في لفتة إنسانية.. جناح الأزهر يتضامن مع أطفال العالم

كتب:

إسراء سليمان و إسلام لطفي
08:48 م | الأحد 06 فبراير 2022
رياد أطفال الأزهر يدعمون ريان

رياد أطفال الأزهر يدعمون ريان

في لفتة إنسانية، حرص جناح الأزهر بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، على تنظيم عرض فني بالعرائس، تضامنا مع أطفال العالم الذين يعانون ويتألمون، كما قدم طلاب رياض الأطفال، قصة الطفل المغربي «ريان» الذي أوجع قلوب الملايين حول العالم، بعد ما فارق الحياة مقدما للعالم أعظم درس في التضامن الإنساني، مرسلين برسالة ممزوجة بالتضامن والمواساة لدولة المغرب الشقيق مفاداها «أن ريان في القلب».

طلاب الأزهر يتضامنون مع أطفال العالم

كما رسم طلاب رياض الأطفال، بعض اللوح الفنية ولونوها، التي تحمل أعلامًا بأسماء الدول التي يعاني فيها الأطفال، حول العالم، ليُذكروا الناس بمعاناتهم للتضامن معهم، وهو ما لاقى استحسانًا، وتأثرًا من زوار معرض القاهرة الدولي للكتاب.

ويشارك الأزهر الشريف بجناح خاص بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته (53) للعام السادس على التوالي، ويقع جناح الأزهر بقاعة التراث رقم (4)، ويستقبل زواره طول فترة المعرض من 27 يناير حتى 7 فبراير لعام 2022م، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس.

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