إقبال على «متحف المخطوطات» بجناح الأزهر في معرض الكتاب: نُسخ تاريخية وكتب ‏نادرة‏

تشارك مكتبة الأزهر الشريف بركن خاص للمخطوطات وبانوراما الأزهر في جناح الأزهر بمعرض ‏القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 53، حيث قدم «متحف المخطوطات» خدماته ‏للجمهور من خلال التعريف بالمخطوطات وأوائل المطبوعات وبعض الوثائق ‏والصور التي تؤرخ لمراحل مهمة من تاريخ الأزهر الشريف.‏

كتب لأوائل المطبوعات

يقول أحمد كامل، منسق «متحف المخطوطات» والمشرف على بانوراما ‏الأزهر بجناح الأزهر، إن مخطوطات مكتبة الأزهر تمتاز بتنوعها الزمني، فهناك ‏مخطوطات ألفوية النسخ وهناك مخطوطات في العصر المملوكي والعصر العثماني، ‏بالإضافة إلى تنوع الفنون وكذلك النسخ الفريدة.‏

ويحتوي متحف المخطوطات على كتب لأوائل المطبوعات مثل: «لسان العرب» ‏لابن منظور، وهو من أهم وأبرز الكتب، وكتاب «ملابس الجيش المصري»، ‏إضافة إلى بعض الوثائق والصور التي تؤرخ لمراحل من تاريخ الأزهر الشريف ‏مثل ثورة 1919 والعدوان الثلاثي وحرب الاستنزاف، ومن أبرز المخطوطات التي ‏يقدمها: «تقويم الكواكب السيارة» للخطابي في علم الفلك، و«رسالة في أسماء مكة» ‏للشيخ أحمد السجاعي في فن التاريخ، بالإضافة إلى «منظومة ابن سينا» في مجال ‏الطب.

إقبال كبير من الجمهور

ويوجد بمتحف المخطوطات باحثون يقومون بالشرح والإرشاد للزائرين من خلال ‏توضيح أهمية المخطوطة وناسخ وخطها وتاريخ نسخها، وما يفلت الانتباه في ‏المتحف أن زائريه لا يقتصر على الباحثين في مجال المخطوطات بل يشمل ‏الشباب والأسر وطلاب العلم.‏

تشير سارة عبد المنعم، عارض بمتحف المخطوطات وبانوراما، ‏إلى أن ‏المتحف يشهد هذا العام إقبالًا كبيرًا من الجمهور الذي انجذب إلى الصور والوثائق ‏وأوائل المطبوعات والتقاط الصور لهذه المخطوطات والتقاط الصور التذكارية داخل ‏ركن المتحف في الجناح، كما تأتي إلى المتحف رحلات للطلاب المهتمين بهذا ‏المجال، لمعرفة التاريخ واستدعاء ‏عظمة الماضي ‏وزيادة المعرفة.‏

زيارة الشباب

التقينا الطالب مفتاح العارفين عدنان، خلال زيارته لمتحف المخطوطات، وسألناه ‏عن سبب زيارته فقال إنه زار المتحف للاطلاع على المخطوطات التاريخية ومعرفة ‏مراحل إنشاء وتطور الدراسة بالأزهر الشريف، والتعرف على الدور الوطني للأزهر ‏في مصر وكيف تقوم المؤسسة الدينية الأزهرية بدور مهم وبارز في خدمة المجتمع ‏المصري والشعوب العربية والإسلامية.‏

ويؤكد محمد يوسف، باحث في الدراسات العليا، أن متحف المخطوطات يحتوي ‏نسخ قيمة لمجموعة متنوعة من المخطوطات الجديرة بزيارة المتحف للاطلاع عليها ‏ومعرفة التفاصيل عنها التي تهم البحث العلمي وطلاب العلم المهتمين بهذا المجال، ‏للتحقيق في هذا العلم وهذا المجال، وقد جاء محمد رفقة زميله سيد جمعة صادق، ‏الباحث بالدراسات العليا، الذي قال إن المخطوطات لا تقتصر على الباحثين فقط ‏وإنما ينبغي تعريف الجمهور بها لمعرفة تراثه وتاريخه وخصوصًا في ظل هذه ‏الحملات الشعواء على تراث الأمة الإسلامية.‏