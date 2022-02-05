إقبال على «متحف المخطوطات» بجناح الأزهر في معرض الكتاب: نُسخ تاريخية وكتب نادرة
04:02 م | السبت 05 فبراير 2022
متحف المخطوطات
تشارك مكتبة الأزهر الشريف بركن خاص للمخطوطات وبانوراما الأزهر في جناح الأزهر بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 53، حيث قدم «متحف المخطوطات» خدماته للجمهور من خلال التعريف بالمخطوطات وأوائل المطبوعات وبعض الوثائق والصور التي تؤرخ لمراحل مهمة من تاريخ الأزهر الشريف.
كتب لأوائل المطبوعات
يقول أحمد كامل، منسق «متحف المخطوطات» والمشرف على بانوراما الأزهر بجناح الأزهر، إن مخطوطات مكتبة الأزهر تمتاز بتنوعها الزمني، فهناك مخطوطات ألفوية النسخ وهناك مخطوطات في العصر المملوكي والعصر العثماني، بالإضافة إلى تنوع الفنون وكذلك النسخ الفريدة.
ويحتوي متحف المخطوطات على كتب لأوائل المطبوعات مثل: «لسان العرب» لابن منظور، وهو من أهم وأبرز الكتب، وكتاب «ملابس الجيش المصري»، إضافة إلى بعض الوثائق والصور التي تؤرخ لمراحل من تاريخ الأزهر الشريف مثل ثورة 1919 والعدوان الثلاثي وحرب الاستنزاف، ومن أبرز المخطوطات التي يقدمها: «تقويم الكواكب السيارة» للخطابي في علم الفلك، و«رسالة في أسماء مكة» للشيخ أحمد السجاعي في فن التاريخ، بالإضافة إلى «منظومة ابن سينا» في مجال الطب.
إقبال كبير من الجمهور
ويوجد بمتحف المخطوطات باحثون يقومون بالشرح والإرشاد للزائرين من خلال توضيح أهمية المخطوطة وناسخ وخطها وتاريخ نسخها، وما يفلت الانتباه في المتحف أن زائريه لا يقتصر على الباحثين في مجال المخطوطات بل يشمل الشباب والأسر وطلاب العلم.
تشير سارة عبد المنعم، عارض بمتحف المخطوطات وبانوراما، إلى أن المتحف يشهد هذا العام إقبالًا كبيرًا من الجمهور الذي انجذب إلى الصور والوثائق وأوائل المطبوعات والتقاط الصور لهذه المخطوطات والتقاط الصور التذكارية داخل ركن المتحف في الجناح، كما تأتي إلى المتحف رحلات للطلاب المهتمين بهذا المجال، لمعرفة التاريخ واستدعاء عظمة الماضي وزيادة المعرفة.
زيارة الشباب
التقينا الطالب مفتاح العارفين عدنان، خلال زيارته لمتحف المخطوطات، وسألناه عن سبب زيارته فقال إنه زار المتحف للاطلاع على المخطوطات التاريخية ومعرفة مراحل إنشاء وتطور الدراسة بالأزهر الشريف، والتعرف على الدور الوطني للأزهر في مصر وكيف تقوم المؤسسة الدينية الأزهرية بدور مهم وبارز في خدمة المجتمع المصري والشعوب العربية والإسلامية.
ويؤكد محمد يوسف، باحث في الدراسات العليا، أن متحف المخطوطات يحتوي نسخ قيمة لمجموعة متنوعة من المخطوطات الجديرة بزيارة المتحف للاطلاع عليها ومعرفة التفاصيل عنها التي تهم البحث العلمي وطلاب العلم المهتمين بهذا المجال، للتحقيق في هذا العلم وهذا المجال، وقد جاء محمد رفقة زميله سيد جمعة صادق، الباحث بالدراسات العليا، الذي قال إن المخطوطات لا تقتصر على الباحثين فقط وإنما ينبغي تعريف الجمهور بها لمعرفة تراثه وتاريخه وخصوصًا في ظل هذه الحملات الشعواء على تراث الأمة الإسلامية.