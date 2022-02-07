«جيله»: دشنت مع الرئيس المصري مرحلة جديدة للشراكة بين البلدين

قال الرئيس الجيبوتي، إسماعيل عمر جيله، إنه اتفق مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، على تطوير علاقات البلدين خاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والصناعية، والصحية والسياحية، والأمنية والثقافية، وقطاعات الطاقة والبنية التحتية وبناء القدرات بما يمهد لمرحلة جديدة للشراكة بين البلدين الشقيقين.

وأضاف الرئيس الجيبوتي، خلال القمة المصرية - الجيبوتية، مع نظيره المصري عبدالفتاح السيسي، في قصر الاتحادية، أذاعتها قناة «إكسترا نيوز» الفضائية، اليوم الاثنين: على الصعيد الإقليمي اتفقنا على أهمية تفعيل التعاون لإرساء الأمن والاستقرار الإقليميين، والعمل على تعزيز المصالح المشتركة وتحقيق التكامل.

واستقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس بمطار القاهرة، الرئيس إسماعيل عمر جيله، رئيس جيبوتي، الذي يحل ضيفًا علي بلده الثاني مصر.