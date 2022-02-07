رئيس جيبوتي: واثقون في قدرة مصر على إنجاح قمة المناخ المقبلة

أعرب الرئيس الجيبوتي، إسماعيل عمر جيله، عن تهنئته للرئيس عبدالفتاح السيسي على اختيار مصر لتنظيم قمة المناخ المقبلة COP 27 في شرم الشيخ، وأكد أن هذه الخطوة تعكس التقدير العالمي لجهود مصر في الحفاظ على البيئة ودورها في مواجهة آثار التغير المناخي محليًا وعالميًا.

وأضاف رئيس جيبوتي، خلال قمة مع الرئيس السيسي، في قصر الاتحادية، أذاعتها قناة «إكسترا نيوز» الفضائية، اليوم: «نؤكد ثقتنا التامة في قدرة مصر على إنجاح القمة المنتظرة، متطلعًا إلى التعاون الوثيق بين البلدين في الفترة المقبلة، بما يلبي تطلعات الشعبين في البلدين الشقيقين».

وتابع قائلا: على الصعيد الإقليمي اتفقنا على أهمية تفعيل التعاون لإرساء الأمن والاستقرار الإقليميين، والعمل على تعزيز المصالح المشتركة وتحقيق التكامل، معربا عن شكره للرئيس السيسي على حفاوة الاستقبال في مصر.