تأجيل محاكمة المتهمين في قضية «أحداث رمسيس» إلى 7 مارس

أجّلت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، إعادة إجراءات محاكمة 23 متهمًا، في القضية المعروفة إعلاميا بـ«أحداث رمسيس» لجلسة 7 مارس للمرافعة.

صدر القرار برئاسة المستشار معتز خفاجي، وعضوية المستشارين سامح سليمان، ومحمد عمار، وأمانة سر سيد حجاج ومحمد السعيد.

وأحال المستشار هشام بركات النائب العام الراحل، في وقت سابق، المتهمين للمحاكمة الجنائية، بعد أن أسندت لهم النيابة تُهم تدنيس مسجد الفتح وتخريبه، وتعطيل إقامة الصلاة به، والقتل العمد والشروع فيه، بناءًا على أغراض تخريبية.

وجاء في قرار الإحالة أنّ المتهمين نفذوا أعمال التجمهر والبلطجة وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وإحراز الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والذخائر والمفرقعات، وقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة وتعريض سلامة مستقليها للخطر، على مدار يومي 16 و17 أغسطس عام 2013.