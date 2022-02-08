حظك اليوم وتوقعات الأبراج الثلاثاء 8-02-2022 مهنيا وعاطفيا

يهتم عدد كبير بمتابعة خدمة حظك اليوم، ويزداد البحث عليها يوميا، إذ أن توقعات الأبراج تكون مستندة إلى مسار الشمس وحركة النجوم والكواكب، وفي إطار اهتمام المواطنين بمتابعة خدمة حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي، تقدم «الوطن» حظ مواليد الأبراج الفلكية، وفق توقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

وتأتي توقعات حظك اليوم لمختلف الأبراج الفلكية مثل برج الحمل، وبرج الثور وبرج الجوزاء، وبرج السرطان وبرج الدلو وبرج الحوت وباقي الـ12 برجا، ذلك على النحو التالي:

حظك اليوم برج الحمل وتوقعات الأبراج الثلاثاء 8 فبراير

تتوقع خبيرة الفلك عبير فؤاد، لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي، أن الشمس بمنزل الأصدقاء تمنحك حماسا وطاقة، مما يساعدك ذلك على الخروج من أي مأزق، وعلى الصعيد المهني متوقع أن يكون القمر في منزلك الثاني، لذا عليك أن تعمل بدقة واجتهاد شديد لكيس تحقق مكسب كبير.

حظك اليوم برج الثور وتوقعات الأبراج الثلاثاء 8 فبراير

يتوقع أن تتمتع بروح فكاهة تساعدك اليوم على التعامل مع المشاكلات والضغوط على الصعيد المهني، وعلى الصعيد العاطفي القمر في برجك يجعلك تعتمد أسلوبا مؤثرا مما يجعلك جذاب وتلفت نظر الآخرين.

حظك اليوم برج الجوزاء وتوقعات الأبراج الثلاثاء 8 فبراير

تنصحك خبيرة الفلك أن تبتعد عن كل ما يثير أعصابك، ولا تعلن خططك أمام الآخرين، لتحقيق ما تريد مهنيا وعلى الصعيد العاطفي متوقع أن يكون القمر في منزلك الثاني عشر، وعليك أن تحمي نفسك من عيون الآخرين، ولا تجعلهم يعرفون أخبارك.

حظك اليوم برج السرطان وتوقعات الأبراج الثلاثاء 8 فبراير

عليك أن تعمل على إصابة أهدافك حيث أن اليوم يجب أن تتسم بيقظة ذهنية، وتساعدك الأفلاك على ذلك، وعلى الصعيد العاطفي القمر في منزل الأصدقاء يعدك مما يجعلك تقضي أوقات سعيدة مع أحبائك وأصدقائك.

حظك اليوم برج الأسد وتوقعات الأبراج الثلاثاء 8 فبراير

توقعت خبيرة الفلك أن القمر في وضع معاكس، عليك أن تزيد من جهودك لتقف أمام حالة التشتت التي تشعر بها، وعلى الصعيد العاطفي ينصحك الفلك ألا تبدد طاقتك في انفعالات لا طائل من ورائها، إذ أن الشمس في مواجهة برجك وقد تميل للتشدد والعصبية، عليك أن تحكم انفعالاتك.

حظك اليوم برج العذراء وتوقعات الأبراج الثلاثاء 8 فبراير

متوقع أن يكون القمر في منزل الحظ مما يجعلك اليوم ملهما وتميل لتنمية معلوماتك ويساعدك ذلك على التطور، وعلى الصعيد العاطفي يدفعك حظك الاهتمام بمن تحب وتقدم العون لمن هو أضعف.

حظك اليوم برج الميزان وتوقعات الأبراج الثلاثاء 8 فبراير

توقعت خبيرة الفلك أن تتحرر من بعض القيود وتستمتع بصحبة الأحباب، إذ أنك تكون محط الأنظار وعلى الصعيد المهني يمنحك اليوم فرصة أفضل، وأفكارا مبتكرة لتنمية أموالك، إذ أن الوضع الفلكي يتحسمن عما قبل.

حظك اليوم برج العقرب وتوقعات الأبراج الثلاثاء 8 فبراير

توقعت خبيرة الفلك والأبراج، أن يزداد اليوم عنادك مع الآخرين، لذا عليك أن تتعامل بهدوء وصبر مع أحبائك، وعلى الصعيد المهني القمر في مواجهة برجك يجعلك مشوشا، عليك السيطرة على الهواجس.

حظك اليوم برج القوس وتوقعات الأبراج الثلاثاء 8 فبراير

عليك التأثير في الجنس الآخر، إذ أن حظك اليوم يدعمك في ذلك، ويمكنك استدراك أي خطأ أو تقصير، وعلى الصعيد المهني القمر في منزل العمل مما يجعلك قوى في عملك، ويشغلك الإنجاز وتعمل بكل ما تملك من طاقة.

حظك اليوم برج الجدي وتوقعات الأبراج الثلاثاء 8 فبراير

تنصحك خبيرة الفلك عبير فؤاد، أن الوضع الفلكي يمنحك كل الطاقة على الصعيد المهني، مما يجعلك تعمل في أجواء هادئة وتصل لأهدافك، وعلى الصعيد العاطفي أن القمر في منزل الحب مما يجعلك تظهر مشاعرك، وتقضى أوقات سعيدة.

حظك اليوم برج الدلو وتوقعات الأبراج الثلاثاء 8 فبراير

تنصحك خبيرة الفلك والأبراج بضرورة مواجهة الخلافات العاطفية والعائلية، وعليك أن تقبل الاختلاف بصدر رحب وتتجنب انتهاء العلاقات، وعلى الصعيد المهني عليك أن تميل لعدم التساهل والفلك ينصحك بتجنب المشكلات لكي تصل لأعلى المراتب في عملك.

حظك اليوم برج الحوت وتوقعات الأبراج الثلاثاء 8 فبراير

ينصحك حظك اليوم على الصعيد العاطفي أن القمر بمنزل العلاقات، مما يساعدك على حل مواقف دقيقة مع الآخرين، وعلى الصعيد المهني تتمتع بخيال خصب يحقق لك فائدة مما يجعلك تقيم نقاشات مثمرة اليوم.