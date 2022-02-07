والد عمرو السولية: كل الظروف كانت ضد المنتخب.. وضربات الجزاء حظ

قال محمد السولية، والد عمرو السولية، نجم منتخب مصر والنادي الأهلي، إنه حزن بشدة أمس بعد هزيمة المنتخب المصري أمام السنغال في نهائي كأس الأمم الأفريقية.

أبوجبل أفضل لاعب في نهائي أفريقيا

وتابع والد السولية، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير»، مع الإعلامية عزة مصطفى، على قناة «صدى البلد»، أن اللاعبين أدوا مباراة كبيرة بجهد كبير، وقدموا مجهودا كبيرا طوال البطولة، رغم أن الظروف كلها كانت ضد المنتخب، سواء ملاعب أو إقامة أو تحكيم «كل حاجة كانت ضدنا، يعني بنكون في المباراة النهائية والمدير الفني بتاعنا البرتغالي كيروش قاعد في المدرجات»، مشيرا إلى أن «أبوجبل» أفضل لاعب في النهائي الأفريقي.

وأضاف «السولية»، أنه كان يتمنى أن يحصل منتخب مصر على البطولة، «اللاعيبة دي تعبت، كانوا رجالة، ناس بقالها أكتر من شهر ونصف سايبة بيوتها عشان تعمل حاجة لمصر، بس الحمد لله على كل حال، أنا كلمت ابني عمرو وهو في المطار قبل السفر للإمارات، قولتله قدر الله وما شاء فعل، أنت راجل وزمايلك كلهم رجالة».

ضربات الجزاء حظ

وتابع: «الحمد لله مشوفناش تعصب بين اللاعبين، مشوفناش مين أهلي ومين زمالك، كلنا كنا على قلب رجل واحد، وإن شاء الله المنتخب يفرحنا بالصعود لكأس العالم، وعمرو ابني قالي عملنا اللي علينا وملناش نصيب وكل شيء مكتوب»، موضحًا أنه يوم مباراة النهائي، وضع شاشة عرض في الشارع، وحضرت بلدته بأكملها لمشاهدة المباراة، «أصعب لحظة مرت علينا كانت ضربات الجزاء؛ لأن مجهود البطولة كلها بيقف على 5 دقائق، وضربات جزاء حظ، مكنش فيه توفيق».