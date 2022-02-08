حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 8-2-2022 مهنيا وعاطفيا

مولو برج القوس من الأبراج النارية، ويتوافق بشكل كبير مع الأبراج الهوائية مثل مولود الجوزاء، إذ أنهما يمثلا ثنائي رائع على الصعيد المهني والعاطفي فهم يتوافقا في العمل، ويحققا نجاحات كبيرة ويصلا لأعلى المناصب في العمل معا، وعلى الصعيد العاطفي يمثل الاثنين ثنائيا رائعا يتمتعا بالتفاهم و السعادة أغلب الوقت.

حظك اليوم برج القوس على الصعيد المهني

تنصح خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، مواليد برج القوس، بضرورة مضاعفة تركيزك والانتباه لحقوقك، حيث أن القمر في مواجهة برجك يسبب لك إرباكا، وعليك أن تضاعف تركيزك وتقف أمام العقبات التي تواجهك، وتجد حلولا وفق حظك اليوم على الصعيد المهني لمواليد برج القوس.

حظك اليوم برج القوس على الصعيد العاطفي

ينصحك حظك اليوم على الصعيد العاطغي بضرورة أن تكون صبورا، عليك أن تحاول ألا تقابل الحب بالجفاء، حيث أن ذلك يجعلك تخسر أهم الأشخاص في حياتك، أو تكون علاقتك متوترة، وبها العديد من المشكلات بالأحباء والأصدقاء.

يتميز مولود برج القوس بالعصبية الشديدة والانفعال في كل أمور الحياة، فهو سريع الغضب وينفعل بسرعة كبيرة وقد يصل انفعاله لدرجة لا يتحملها غير الخاصة اقرب الناس له، كما أن لديه عاطفة متوهجة، فهو يحب كل الأشخاص من حوله، ولديه مشاعر كبيرة تجاه كل منحوله فهو يتسم بإحساسه العالي.

مواصفات برج القوس

ويتسم مولود برج القوس بالكرم الكبير فهو شديد السخاء تجاه كل من حوله ويكره البخل، كما أنه يمكن من التأثير في الغير بدرجة كبيرة، فهو يكره أن يدخل في خلاف مع الغير.

ويحب مولود برج القوس أن يقدس حياته فهو يفضل أن يقضي أغلب الوقت مع العائلة والأهل، ويكره أن يقصر في حق أي فرد من أفراد العائلة، كما أنه لا يستطيع أن يتحمل المسئولية فهو يكره أن يكون تحت ضغط ويكره أن يتم الاعتماد عليه في أي موقف من مواقف الحياة، وهو قادر على اكتساب الأصدقاء، فهو اجتماعي بدرجة كبيرة ويحب السفر والمرح من الأصدقاء.