حظك اليوم برج القوس الأحد 6-2-2022 مهنيا وعاطفيا

يتوافق مواليد برج القوس، مع الأبراج الهوائية مثل الجوزاء، فعندما يجتمع هذان البرجان معًا يشكلان ثنائيًا متوافق فكريًا وعاطفيًا، لذا هم من الأزواج الناجحين على المستوى الإنساني، فكلاهما يبحث عن حرية الآخر.

صفات مواليد برج القوس

أصحاب برج القوس من الشخصيات النارية، سريعة الغضب والانفعال على الآخرين، لكنه من الشخصيات الطيبة التي سرعان تهدأ وتراجع ما بدر منها، وفي حالة اقتنع أنه مخطئ فأنه يبادر بالاعتذار ولا يبالي بآراء الآخرين، وهو من الشخصيات الوفية عند الوقوع في الحب.

تقدم بوابة «الوطن» لمواليد برج القوس حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي، وفق تصريحات خاصة من خبيرة الأبراج عبير فؤاد.

برج القوس حظك اليوم مهنيًا

على المستوى المهني يتأثر برج القوس بوجود الشمس وزحل في منزل العلاقات ويمدك ذلك باليقظة الذهنية وبالموهبة العملية وتستعيد هدوءك النفسي وتستمتع بوقتك جيدا.

برج القوس حظك اليوم عاطفيًا

وتقول عبير فؤاد، إن على المستوى العاطفي لمواليد برج القوس يكون القمر بمنزل الحب يمنحك مشاعر إيجابية وطاقة عاطفية.

مشاهير برج القوس

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنانة ماجدة زكي ويوافق تاريخ ميلادها 12 ديسمبر، الفنانة علا غانم، ويوافق تاريخ ميلادها 26 نوفمبر، الفنانة شيرين سيف النصر، ويوافق تاريخ ميلادها 27 نوفمبر، الفنان ظافر العابدين، ويوافق تاريخ ميلاده 26 نوفمبر، الفنانة مي الغيطي، ويوافق تاريخ ميلادها 8 ديسمبر، الأديب العالمي نجيب محفوظ، ميرفت أمين، الفنانة ماجدة الرومي، والفنان العالمي براد بيت، ومايلي سايرس، وسكارليت جوهانسون.