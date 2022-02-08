حظك اليوم برج الجدي الثلاثاء 8-2-2022 على الصعيد المهني والعاطفي

يسعى مولود برج الجدي لتحقيق كل طموحاته، فهو يكره أن يتراجع عن أي حلم من أحلامه، ولديه تطلعات كبيرة لتحقيق أهدافه، فهو يكره أن يصاب بالإحباط، ويعمل على تحقيق ما يتمناه بشكل جاد دون أي تهاون في ذلك، فهو يرفض أن يكون شخص عادي دون تحقيق إنجازات في حياته.

حظك اليوم برج الجدي على الصعيد المهني

تنصح خبيرة الفلك عبير فؤاد، مواليد برج الجدي أن اليوم مناسب لتحقيق أبرز الإنجازات في عملك، حيث أن القمر في منزل العمل مما يدفعك لتكمل مسيرتك ممتثلا للواجب، وفق حظك اليوم على الصعيد المهني لمواليد برج الجدي.

حظك اليوم برج الجدي على الصعيد العاطفي

اليوم مناسب لتحقيق أوقات سعيدة مع أحبائك، وعليك أن تترك أثرا جيدا في النفوس، إذ أن فينوس وعطارد في برجك يمنحانك إشراقة وحضورا، استغل ذلك وكن قريبا من أحبائك وأصدقائك.

مواصفات برج الجدي

يتميز مولود برج الجدي بحبه الكبير للعائلة فهو يضع كل أفراد عائلته في أولوياته ويجعل ولاءهم الأول والأخير لهم دائما، كما أنه يأخذ وقت كبير في اتخاذ قرارات حياته، خاصة إذا كان الأمر يتعلق بشريك الحياة فهو يحب أن يكون على علاقة مثالية مع أحبائه، لذا يهتم جيدا بشريك الحياة وقرار الزواج لتكوين عائلة كبيرة يعم الحب والسعادة بين أفراد عائلتها.

كما يتسم مولود برج الجدي بالدقة الكبيرة في عمله وفي كل الأمور التي تجري حوله، كما أنه متقلب المزاج ويختلف شعوره سريعا في وقت قصير، وسبب ذلك أنه لا يري الأمور إلا من خلال وجهة نظره الشخصية فهو لا يقتنع بأي رأي آخر، وبالتالي يتقلب مزاجه بسرعة غير عادية.

مواصفات رجل برج الجدي

ويتسم رجل برج الجدي بالرومانسية الكبيرة فهو يحب شريكة حياته بقدر كبير، ويسعى أن يرضيها في مختلف أمور الحياة وطول الوقت، ويكره أن يراها غير سعيدة أو تتمنى شئ لا يستطيع تحقيقه.