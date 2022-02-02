حظك اليوم برج الجدي الأربعاء 2-2-2022 مهنيا وعاطفيا

يعرف عن مولود برج الجدي أنّه من أكثر الأبراج طموحًا، إذ أنّ لديه تطلعات كبيرة ويمتلك العديد من الأهداف لتحقيقها في حياته، حيث لا يسمح مولود الجدي لنفسه أن يتراجع عن أحلامه أبدًا أو أن يصاب بالإحباط، إلا أنّه دائمًا ما يعمل على تحقيق أهدافه بشكل جاد، حتى يثبتوا لمن حولهم أنّه قد ولد في الحياة حتى يفعل شيئًا مميزًا وهامًا، حيث لا يقبل القوس على نفسه أن يكون شخصًا عاديًا دون أي طموح يحركه.

وبرج الجدي هو من الأبراج الأرضية، وينتمي أصحابه للفترة ما بين 22 ديسمبر وحتى 20 يناير، ويعد ترتيبه هو العاشر بين دائرة الأبراج الفلكية، ويتوافق مولود الجدي بشدة مع مواليد الثور والسرطان، ويحكم هذا البرج كوكب زحل، أما أرقام الحظ له فهي: 4، 8، 13، 22.

حظك اليوم برج الجدي مهنيًا

وبحسب خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، فإنّه على المستوى المهني والاجتماعي، يعمل القمر في منزل العلاقات اليوم على شحذ طاقتك، كما أنّه يساعدك على عقد لقاءات مهمة.

حظك اليوم برج الجدي عاطفيًا

أما على الصعيد العاطفي، فإنّ فينوس في برجك اليوم يمكن أن منحك دعم الأحباب وتمدك أيضًا بالجاذبية وهدوء الأعصاب.

مشاهير برج الجدي

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنان جورج وسوف، والفنان عمرو يوسف، والفنانة غادة عادل والفنانة هنا شيحة، والفنانة غادة رجب، والفنان سمير صبري، والممثل أشرف زكي، والفنانة دنيا سمير غانم، والفنانة ليلى علوي، والفنانة إلهام شاهين ونادية لطفي، والفنان إيهاب توفيق، والديفا سميرة سعيد، والفنانة ياسمين عبد العزيز، والفنانة مي عز الدين.

ويعرف عن امرأة برج الجدي أنّها متقلبة المزاج بدرجة عالية، ويمكن أن يعود لذلك لبعض الأسباب منها أنّها ترى الأمور من وجهة نظرها الشخصية، وعدم قدرتها على التحكم في مشاعرها، وبالتالي يتقلب مزاجهن بسرعة غير عادية بحسب الموقف الذي يواجهنه.

أما الرجل من برج الجدي إذا تعامل مع شريكة حياته بقدر من البرود فهذا يدل على أنّه لا يحبها، نظرًا لأنّ رجل الجدي من المعروف عنه أنّه يتصرف بعاطفية ورومانسية مفرطة مع المرأة التي يقع في حبها.