«الصحة» تواصل إطلاق قوافل «حياة كريمة» الطبية المجانية في 6 محافظات

تواصل وزارة الصحة والسكان إطلاق القوافل الطبية التي تتبع المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» على مستوى عدد 6 محافظات اليوم الثلاثاء، وفقا لما أعلنته وزارة الصحة على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وذلك بهدف الكشف وأيضا العلاج بشكل مجاني في العديد من التخصصات الطبية.

وتستعرض «الوطن» التفاصيل الكاملة لكافة القوافل الطبية التي بدأ إطلاقها أمس الأثنين وتستمر حتى اليوم الثلاثاء ضكن مبادرة «حياة كريمة»، سواء المحافظات التي موجودة بها، والتخصصات الطبية المتوفرة.

المحافظات التي تتواجد بها القوافل الطبية اليوم

وأوضحت وزارة الصحة والسكان أن القوافل الطبية التابعة لـ «حياة كريمة» متوفرة داخل 6 محافظات وهم:

1 - محافظة القاهرة، وتحديدا داخل مركز طب المحروسة في حي السلام ثان.

2 - محافظة الشرقية، داخل قرية كفور نجم التابعة لمركز الإبراهيمية.

3 - محافظة البحيرة، وذلك في قرية الإنشاء التي تتبع مركز الرحمانية.

4 - محافظة الدقهلية، وذلك في قرية ميت أبو خالد داخل مركز ميت غمر.

5 - محافظة المنيا، وتحديدا داخل قرية الناصرية التابعة لمركز بني مزار.

6 - محافظة الإسماعيلية، وتحديدا في مركز أبو سلطان بمركز فايد.

التخصصات الطبية المتوفرة في القوافل الطبية المجانية

وكشفت وزارة الصحة والسكان عن التخصصات الطبية التي تشملها القوافل الطبية بشكل مجاني، وهي كالتالي:

1 - خدمات تنظيم الأسرة.

2 - الباطنة.

3 - الأنف والأذن.

4 - الأطفال.

5 - نساء وولادة.

6 - القلب.

7 - العظام.

8 - الجراحة.

9 - الرمد.

10 - الجلدية.

11 - الأسنان.

12 - التحاليل.

13 - خدمات الآشعة.

وفي السياق ذاته، كانت وزارة الصحة والسكان قد أوضحت أيضا أن القوافل الطبية التابعة لمبادرة حياة كريمة تتوفر خلالها صيدليات تحتوى على مختلف الأدوية التي من الممكن أن يحتاجها المواطنين.