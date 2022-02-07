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الصحة: الكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي لـ1.5 مليون مواطن بالمجان في 4 أشهر

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الوطن
02:53 م | الإثنين 07 فبراير 2022
الدكتور حسام عبدالغفار

الدكتور حسام عبدالغفار

أعلنت وزارة الصحة والسكان، فحص مليون و500 ألف مواطن، للكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي بالمجان، تحت شعار «100 مليون صحة»، وذلك منذ بداية شهر سبتمبر الماضي وحتى اليوم.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنَّ الحالات المرضية التي يتم اكتشاف إصابتها بارتفاع في الأمراض المزمنة (ضغط، سكر) يجرى تحويلها إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم، بما يسهم في خفض نسب الإصابة بأمراض الكلى المزمنة.

توافر 4500 جهاز للكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي

ومن جهته، أشار الدكتور عماد عبدالستار المدير التنفيذي لمبادرة الكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، إلى توافر 4500 جهاز للكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي موزعين على جميع الوحدات الصحية في كافة محافظات الجمهورية، مؤكدًا أن الجهاز يعمل على الكشف عن الإصابة بالمرض في مدة (30 ثانية فقط).

وأضاف أنَّه في حالة التأكّد من إصابة المريض بالاعتلال الكلوي المزمن، يجرى إحالة المريض إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم بالمجان ضمن المبادرة، مشيرًا إلى تدريب الفرق الطبية بالوحدات الصحية على استخدام جهاز الكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي.

تدريب الفرق الطبية على استخدام جهاز الكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي

وطالب المواطنين الذين يعانون من أمراض مزمنة (ضغط، سكر) بضرورة زيارة الوحدات الصحية للاستفادة من خدمات مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي والاطمئنان على حالتهم الصحية، موضحًا أنَّه يمكن معرفة أماكن تلك الوحدات من خلال الموقع الرسمي للمبادرة من هنا، وتطبيق صحة مصر بالإضافة إلى تلقي الاستفسارات من خلال الخط الساخن لمبادرة 100 مليون صحة 15335.

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