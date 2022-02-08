حظك اليوم برج الميزان الثلاثاء 8-2-2022 مهنيا وعاطفيا

يقال أن مواليد برج الميزان هم شخصيات عملية تحكم العقل فوق المنطق والمشاعر والقلوب، ومع هذا فأنهم من الشخصيات التي تقدر العلاقات الإنسانية والارتباط إلى أقصي حد، فهم من الشخصيات الوفية، فهم من الشخصيات الرومانسية لأنه يمتلك كل مقومات التواصل مع الشريك، لذلك يعتبر خبراء الأبراج أن الشريك المثالي هو من مواليد برج السرطان الذي يقود الأبراج في هذا الجانب العاطفي والرومانسي.

صفات مواليد برج الميزان

من أبرز عيوب مواليد برج الميزان هو الهوائية والمزاجية، فشخصيتهم المحبة للمغامرة والانطلاق الدائم والاستمتاع بالحياة قد يجعلهم سعداء، لكنه يجعل الآخرين يشعرون بعدم الراحة أو يعتقدون خطأ أنهم غير مسؤولين.

تستعرض بوابة «الوطن» لأصحاب برج الميزان حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي، وفق تصريحات خاصة من خبيرة الأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الميزان مهنيًا

الوضع الفلكي يتحسن تدريجيا، ويمنحك اليوم فرصة أفضل وأفكارا مبتكرة لتنمية أموالك.

حظك اليوم برج الميزان عاطفيًا

تتحرر من بعض القيود وتتجه إليك الأنظار وتستمتع بصحبة الأحباب.

مشاهير برج الميزان

ومن مشاهير برج الميزان: الفنانة الراحلة مديحة سالم، ويوافق تاريخ ميلادها 2 أكتوبر، الموسيقار الراحل بليغ حمدي، ويوافق تاريخ ميلاده 7 أكتوبر، الملحن حسن الشافعي، ويوافق تاريخ ميلاده 9 أكتوبر، الفنانة اللبنانية ديانا حداد، ويوافق تاريخ ميلادها 1 أكتوبر، الفنان الراحل فريد شوقي، ويوافق تاريخ ميلاده 2 أكتوبر، الفنانة سمية الخشاب، ويوافق تاريخ ميلادها 20 أكتوبر، كانت تلك أبرز مشاهير برج الميزان.