حظك اليوم برج الميزان الأحد 6-2-2022 مهنيا وعاطفيا

يميل مواليد برج الميزان للمغامرة، والانطلاق والسفر الدائم، فهو معرفون بحبهم للحياة، وبرغبتهم الدائمة للاستمتاع بكل لحظة، ومع ذلك فهم عقلانيون، يحاولون السيطرة على الأمور بالعقل أكثر من العاطفة، لذلك يكتسبون ثقة الأصدقاء والعائلة بسهولة.

صفات مواليد برج الميزان

يحتفل مواليد برج الميزان بأعياد ميلادهم، بداية من 23 سبتمبر إلى 22 أكتوبر، ويُعرف عنها رفض التطرف، فهو من الشخصيات المحبة للبساطة، ويسعى دائمًا للمساعدة الآخرين، سواء كانوا من دائرة معارفه أم لا، كما أنه يفضل البقاء مع الأشخاص المرحين والذين يشعرونه بالحب والاهتمام.

ولمواليد برج الميزان يرصد بوابة «الوطن» حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي، وفق تصريحات خاصة من خبيرة الأبراج عبير فؤاد.

برج الميزان حظك اليوم مهنيًا

اليوم تنصح الأفلاك مواليد برج الميزان ألا تدخل في صراع قُوَىَ مع شركاء العمل واحترس في توقيع الأوراق والعقود، وحافظ على حقوقك.

برج الميزان حظك اليوم عاطفيًا

وعلى المستوى العاطفي يجب الحذر، فالقمر في مواجهة برجك.. انتبه اليوم فالوضع الفلكي قد يصيبك بالتشوش الذهني والعاطفي.

مشاهير برج الميزان

ومن أبرز مشاهير برج الميزان، الملحن حسن الشافعي، ويوافق تاريخ ميلاده 9 أكتوبر، الفنانة الراحلة مديحة سالم، ويوافق تاريخ ميلادها 2 أكتوبر، الموسيقار الراحل بليغ حمدي، ويوافق تاريخ ميلاده 7 أكتوبر، الفنانة اللبنانية ديانا حداد، ويوافق تاريخ ميلادها 1 أكتوبر، الفنان الراحل فريد شوقي، ويوافق تاريخ ميلاده 2 أكتوبر، الفنانة سمية الخشاب، ويوافق تاريخ ميلادها 20 أكتوبر.