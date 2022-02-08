«الإسكان» تطرح 45 محلا و6 وحدات إدارية وصيدليتين للبيع في 3 مدن جديدة

أعلن المهندس حاتم محمود حسن، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون العقارية والتجارية، طرح 45 محلاً تجارياً و 6 وحدات إدارية وصيدليتين ومخبز بمدن (أسوان الجديدة – 15 مايو – السادات) للبيع بالمزاد العلني، موضحاً أنه تم إتاحة كراسات الشروط والمواصفات بمقار أجهزة المدن المطروح بها المحال والوحدات والصيدليات، في إطار سعى وزارة الإسكان لتوفير الخدمات المختلفة وفرص العمل بالمدن الجديدة، وتحقيق التنمية المستهدفة.

6 وحدات إدارية ومهنية

وأوضح المهندس أحمد رشاد، رئيس جهاز تنمية مدينة أسوان الجديدة، أنه تم طرح 15 محلاً تجارياً بمساحة 22م2 للمحل، و6 وحدات إدارية ومهنية بمساحة 57 م2 للوحدة، بعمارات الإسكان الاجتماعي بالحيين الثاني والثالث بالمدينة، للبيع بالمزاد العلني يوم الأحد الموافق 27/2/2022.

طرح 18 محلا تجاريا ومخبزا

وأضاف المهندس السيد همام، رئيس جهاز تنمية مدينة 15 مايو، أنه تم طرح 18 محلاً تجارياً ومخبزا بمساحات تتراوح من (12 م2 : 74 م2) بالمناطق المختلفة بالمدينة، للبيع بالمزاد العلني يوم الاثنين الموافق 7/3/2022.

وأشار المهندس رجب سالمان، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، إلى أنه تم طرح 12 محلاً تجارياً وصيدليتين بمساحات تتراوح من ( 15م2 : 40م2) أسفل عمارات الإسكان الاجتماعي بحي النور، وحي الفردوس، للبيع بالمزاد العلني يوم الأحد الموافق 13/3/2022.