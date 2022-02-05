محافظ المنيا يتفقد عمارات الإسكان الاجتماعي بمغاغة

أجرى اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اليوم السبت، جولة تفقدية لمشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، بمركز مغاغة شمال المحافظة، لمتابعة نسب ومعدلات التنفيذ، وللاطمئنان على انتظام سير أعمال تنفيذ المشروعات وفقاً للجدول الزمني المحدد، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتحقيق الأهداف المطلوبة من أعمال المبادرة، وتوصيل كافة الخدمات والمرافق للمواطنين بكفاءة وجوده عالية، لضمان حياة كريمة لكافة فئات المواطنين.

رافق المحافظ، خلال جولته، كل من محمد سيد، رئيس مركز مغاغة، ومندي عكاشة، وكيل وزارة الشباب والرياضة، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وأعضاء البرنامج الرئاسي ومؤسسة حياة كريمة.

وحدة لمعالجة الصرف الصحي بقرية «برطباط»

تفقد المحافظ وحدة معالجة الصرف الصحي بقرية «برطباط»، التابعة للمركز، التي تقام على مساحة 11 فدانًا، وبطاقة استيعابية 30 ألف لتر مكعب/ اليوم، وتخدم 17 قرية بالمركز، كما تفقد محطة مياه «أبا البلد» فائقة التنقية بقوة إنتاجية 100 لتر/ ثانية، بالإضافة لمعاينة قطعة أرض مقترحة لإقامة حمام سباحة، بجوار مركز شباب مغاغة.

وأشار محافظ المنيا إلى أنه يجري تنفيذ 394 مشروعاً في 16 قطاع بقرى المركز، مشيراً إلى أن هناك تنسيق دائم ومستمر بين الأجهزة التنفيذية بالمحافظة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والأجهزة المنوط بها تنفيذ الأعمال، للمتابعة الدقيقة لما يجري تنفيذه، لتطوير كافة القرى المستهدفة وتوصيل الخدمات تباعاً.

الاستماع لشكاوى ومقترحات الأهالي

وعلى هامش الجولة، تفقد «القاضي» عمارات الإسكان الاجتماعي بالسوق القديم وبشارع الثورة داخل المركز، حيث التقي بالأهالي واستمع إلي شكواهم ومقترحاتهم، بشأن توصيل الغاز الطبيعي والتليفونات ورصف الطريق بمحيط العمارات، حيث وجه المحافظ رئيس المدينة برصف الطريق بمحيط العمارات، ودراسة إمكانية توصيل الغاز الطبيعي والتليفونات، عقب الانتهاء من أعمال الصرف الصحي، حرصاً على تحقيق الصالح العام للمواطنين، كما أجرى محافظ المنيا، معاينة على الطبيعة لقطعة أرض بقرية «برطباط»، مقترحة لإقامة عمارات سكنيه لخدمة الأهالي.