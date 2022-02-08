حنفي جبالي يشكر لاعبي المنتخب الوطني: «أداء رجولي» وروح قتالية عالية

أشاد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب بـ«الأداء الرجولي» للاعبي المنتخب الوطني لكرة القدم في كأس الأمم الأفريقية، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب الآن.

جبالي: أداء رائع أسعد الجماهير

وقال جبالي: «اسمحوا لي أن أتقدم باسمي واسمكم بخالص الشكر والتقدير للفريق القومى لكرة القدم على ما قدموه من أداء رائع في بطولة كأس الأمم الإفريقية أسعد الجماهير، وهو مبعث فخرنا واعتزازنا».

جبالي: نالوا احترام وتقدير شعب مصر وقيادته

واستكمل رئيس مجلس النواب: «لقد لعب منتخبنا القومي بروح قتالية عالية، وإصرار وعزيمة لا تلين، متسلحين بحب مصر، متحديين الصعاب، ضاربين المثل والقدوة في تحطيم المستحيل، فنالوا احترام وتقدير شعب مصر وقيادته السياسية».

وأكّد جبالي أنَّ «مجلس النواب يثق تمام الثقة في قدرة فريقنا الوطني على ردّ الاعتبار ببلوغ المونديال الدولي القادم الذي تتبارى فيه أعظم فرق العالم وتحقيق مركزاً متقدماً فيه».