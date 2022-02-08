ثورة البحث العلمي بمصر.. 42% زيادة في النشر وقفزات بمؤشرات الابتكار (فيديو)

قال الدكتور ياسر رفعت نائب وزير التعليم العالي لشؤون البحث العلمي، إنّ مصر شهدت زيادة كبيرة في البحث العلمي من ناحية الكم والكيف، موضحًا أن إنتاج مصر العلمي في عام 2011، كان 11 ألف بحث فقط، مقابل 38.7 ألف بحث في الفترة الحالية، مؤكدا أن «هذا العدد قابل للزيادة».

زيادة الأبحاث العلمية في مصر بـ42%

أضاف نائب وزير التعليم العالي لشؤون البحث العلمي، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر» على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين حسام حداد وجومانا ماهر: «معدل زيادة الأبحاث العلمية في مصر، بلغ 42%، بداية من عام 2018، حتى الآن، في حين أن معدل الزيادة في العالم كله، لا يتخطى حاجز 9%».

مصر تحقق المركز 53 في مؤشر المعرفة الدولي

أشار رفعت، إلى أن مصر حققت المركز 53 في مؤشر المعرفة الدولي، بعدما قفزت 19 مركزا دفعة واحدة من العام الماضي حتى هذا العام، كما احتلت المركز 94 في المؤشر العالمي للابتكار، بتحسن 11 مركزا منذ عام 2017، لافتا إلى أن مصر تحتل المركز26 في النشر الدولي عن العام الماضي، مقابل المركز 40 في عام 2011.

الاستراتيجية القومية للعلوم والتكنولوجيا

تابع نائب وزير التعليم العالي لشؤون البحث العلمي: «كل هذا التقدم يرجع إلى السياسات العامة والرئيسة، التي تم البدء في وضعها منذ عام 2015، وتم إدخال تعديلات تشريعية ولوائح وقوانين حازمة للبحث العلمي، والعمل على تحسين بيئة العلوم والتكنولوجيا والابتكار، والاستمرار في إيجاد فرص لتمويل تنافسي متعدد المصادر، وتفعيل التعاون بين المؤسسات البحثية والمستفيدين في الصناعة والقطاعات المختلفة، ودعم تعاون دولي بين مصر ومختلف دول العالم».

واختتم: «منذ عام 2015 وحتى تاريخه، نعمل بمنتهى القوة من خلال الاستراتيجية القومية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، التي تهتم بمحورين أساسيسين، وهما: تهيئة بيئة مشجعة ومحفزة للابتكار، ودعم وتوطين التكنولوجيا».