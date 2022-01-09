أكاديمية البحث العلمي: نسعى لتحقيق الاقتصاد المعرفي ودعم الابتكار

قال الدكتور عمرو فاروق، مساعد رئيس أكاديمية البحث العلمي لتنمية التكنولوجيا، إنّ الأكاديمية معنيّة بالتنمية التكنولوجية والاقتصاد المعرفي، وهو المصطلح الذي يجب أن يكون موجودا بكثرة خلال الفترة المقبلة في مصر، موضحا أنّ تحقيق الاقتصاد المعرفي ودعم الابتكار، يتطلب إخضاع الشباب لدورات تاهيلية قبل تقديمهم للمشروعات الابتكارية.

تنمية الوعي العلمي والوعي العام للطفل

وأضاف «فاروق»، خلال استضافته ببرنامج «8 الصبح»، الذي تقدمه الإعلامية آية جمال الدين، والمذاع على فضائية DMC، أنّ الأكاديمية تقدم برامج متنوعة تبدأ بمرحلة الطفولة، بداية من جامعة الطفل الافتراضية التي تنمي الوعي العلمي والعام والابتكار في مراحل سنية معينة: «الجامعة تتعاون مع جميع الجامعات الأقليمية، وبتتيح للطالب أنه يدخل الجامعة ويتعرف على الإمكانيات اللي موجودة بالتعاون مع الأساتذة لفتح أفاقه ومداركة».

البحث العلمي يعتمد على التراكمات التعليمية

وأكد مساعد رئيس أكاديمية البحث العلمي لتنمية التكنولوجيا، أنّ البحث العلمي ليس جزءًا مفاجئا في حياة الإنسان، بل يعتمد على التراكمات التعليمية، ففي المرحلة الثانوية تتعاون الأكاديمية مع طلاب الثانوية العامة والتعليم الفني: «الشباب بيكون عندهم أفكار مميزة جدا، وبندعمهم بالتوعية والتطوير».

وتابع أنّه بالنسبة للجامعات، جرى تخصيص حاضنات تكنولوجية، ونجحت الأكاديمية في أن تكون أكبر جهة داعمة لمشروعات التخرج في الجامعات المصرية، موضحا أنّ العام الماضي شهد تمويل نحو 500 مشروع تخرج لـ3500 طالب كمشروعات تنافسية، بدعم مالي وصل إلى 75 ألف جنيه للطلاب: «ده رقم للطالب محترم وبيساعده في تنفيذ أفكاره وبتابعه بعد التخرج».