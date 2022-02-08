نواب بعد رفض تعديلات قانون التعليم: هل قدمت الوزارة بيئة تحفز الطلاب على الحضور للمدرسة؟

هاجم النواب وزير التعليم، خلال الجلسة العامة للبرلمان، المنعقدة الآن لمناقشة تعديلات قانون التعليم المقدم من الحكومة والذي يقضي بتغليظ عقوبة الغياب من المدارس لتصل إلى 1000 جنيه، واتهموه بعدم الشعور بالمصريين مطالبين إياه بالنزول إلى أرض الواقع معتبرين التعديل الجديد وسيلة من وسائل الجباية.

هجوم برلماني على وزير التعليم

وقال النائب محمد الحسيني، إنّ وزير التربية والتعليم غير موجود على أرض الواقع معتبرا التعديل المقدم من وزارة التعليم غرضه الجباية دون مراعاة للمواطن البسيط والغلبان، على حد تعبيره، وأضاف النائب بلال النحال، عضو مجلس النواب موجها حديثة للوزير: «اللي بيته من زجاج ما يحدفش الناس بالطوب.. بدلا من تحفيز الطلاب، ألم يسأل وزير التعليم نفسه لماذا لا يذهب التلاميذ للمدارس وما يقدم من تعديلات هو عقاب لولي الأمر».

النواب يرفض تعديلات قانون التعليم

وهاجمت النائبة نشوى الشريف، تعديل القانون قائلة: «إذا كانت لا توجد موارد لدى الوزارة فهل يكون الحل عقاب ولي الأمر، فضلا عن أن القانون لم يفرق بين التسرب من التعليم والغياب».

وأكد الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أنّ التسرب من التعليم يمثل أزمة كبرى، ويؤدي لزيادة الجهل والفقر: «الأب الذي لا يسجل ابنه في التعليم 8 سنوات مخطئ، وتسرب الفتيات من أجل الزواج أمر غير مقبول»، وأشار أبو العلا، إلى أن الحكومة تخلط بين التسرب والغياب: «الحكومة كأنها تشرع لكوكب تاني، لأن هناك مشكلات في العملية التعليمية لابد من حلها أولا قبل تغريم أولياء الأمور بسبب الغياب»، وأكد عضو مجلس النواب، أن القانون غير دستوري، مشيرا إلى أن ولي الأمر يحتاج للدعم.

ودعا «أبو العلا»، الحكومة ووزارة التربية والتعليم إلى التنسيق مع لجنة التعليم بمجلس النواب، لدراسة كافة مشكلات العملية التعليمية، والتأكيد على أهمية تضافر الجهود المختلفة لحل المشكلات بشكل جذري، واقترح أن يكون هناك تركيز على التعليم الفني والمهني بداية من التعليم الإعدادي.

فيما وجهت النائبة فاطمة سليم، عضو مجلس النواب، سؤالا للحكومة: «هل قدمت وزارة التعليم بيئة تعليمية جيدة تحفز الطلاب على الحضور للمدرسة؟»، وأكدت النائبة في رفضها لتعديلات القانون، أن الحكومة لم تنه مشكلات مثل كثافة الفصول أو عجز المعلمين، فضلا عن أن الأخيرين ليسوا مدربين على النحو المطلوب لتحفيز الطلاب على الحضور.

وزارة التعليم لم تفكر خارج الصندوق

وأشارت النائبة، إلى أن بعض الأسر تسرب أولادها من التعليم من أجل العمل لتوفير حياة مناسبة لأسرهم، مؤكدة أن وزارة التعليم لم تفكر خارج الصندوق، ولكن تفكر في حل غير منطقي لمواجهة التسرب من التعليم.

وشددت على الحكومة بضرورة مناقشة كل المشاكل التي تواجه العملية التعليمية قبل تغريم أولياء الأمور: «أغلب الطلاب يغيبون بسبب عدم وجود مدرسين، ويضطرون للجوء للدروس الخصوصية».