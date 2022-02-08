السيسي يستجيب لحارس عقار يعول 3 أبناء من ذوي الإعاقة: وفر له علاج وحياة كريمة

في لفتة إنسانية واستجابة سريعة من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لمناشدة المواطن رمضان سيدج عبد الرازق، 47 عاما، ويعمل حارس عقار أمن بإحدى المؤسسات ويعول أسرة تتكون من 6 أفراد، 3 من الأبناء من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وكان المواطن قد وجه مناشدة لعلاج أبنائه الذين يعانون من عدد من الأمراض وعدم قدرة الأسرة على تحمل تكاليف العلاج، حيث تعاني ابنته الكبرى دنيا رمضان 21 عاما من ضعف في السمع وعصب العبن وتحتاج إلى عملية زرع قوقعة، وابنه سيد 19 عاما يعاني من ربو شعبي وثقب في القلب وقصور في وظائف الرئة، ونجاة عمرها 11 عاما، بلالصف الخامس الابتدائي وتعاني من كهرباء في المخ وإفراط زائد في النمو.

وعلى الفور وجه السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعلاج أبناء المواطن رمضان سيد على نفقة الدولة، وتم نقلهم بواسطة سيارتي إسعاف مجهزة لمستشفى معهد ناصر لإجراء الفحوصات الطبية واتخاذ الإجراءات اللازمة.

كما وجه الشيد الرئيس بتوفير كافة احتياجات الأسرة وتقديم الدعم اللازم لكي تحيا الأسرة حياة كريمة، وتم اتخاذ عدد من الإجراءات تمثلت في الآتي:

- قيام وزراة التضامن الاجتماعي باستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة لأبناء المرضى والحصول علفى نسبة العجز المقررة.

- قيام وزارة التموين والتجارة الداخلية باستخراج بطاقة تموين للمواطن.

ومن جانبه عبر المواطن رمضان سيد عبد الرازق عن سعادته الكبيرة بسرعة الاستجابة من الرئيس، التي أدخلت السعادة عليه، ورسمت البسمة على وجه الأسرة، وأن استجابة الرئيس السريعة ليست بجديدة على الرئيس الإنسان، وأن سيادته أب لكل المصريين.