عبدالغفار: حريصون على تقديم الدعم للدارسين الأرمينيين بجامعات مصر

استقبل خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مساء اليوم الثلاثاء، هراتشيا بولاديان سفير أرمينيا بالقاهرة، لبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور أيمن عاشور نائب وزير التعليم العالي لشؤون الجامعات، وذلك بمقر الوزارة.

وزير التعليم العالي يهنئ سفير أرمنيا بمنصبه الجديد

في بداية اللقاء، هنأ وزير التعليم العالي، السفير الأرميني بمناسبة تولية مهام منصبه الجديد في مصر، مشيرًا إلى ما تتسم به العلاقات المصرية الأرمينية من خصوصية تاريخية، وحرص الوزارة على تعزيز آليات التعاون المشترك بين البلدين في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين الصديقين.

وأكّد عبدالغفار حرص وزارة التعليم العالي على تقديم جميع أوجه الدعم للدارسين الأرمينيين بالجامعات المصرية، وتذليل جميع العقبات التي تواجههم خلال فترة دراستهم بمصر، فضلًا عن توفير أفضل مناخ للطلاب الوافدين الدارسين بالجامعات والمعاهد المصرية.

وخلال اللقاء، جرى مناقشة عدد من موضوعات التعاون الثنائي بين البلدين بشأن تبادل الطلاب والاعتراف بالشهادات.

سفير أرمينيا:، حريصون على توثيق التعاون مع مصر

ومن جهته، أكّد سفير أرمينيا بالقاهرة، حرص بلاده على توثيق التعاون مع مصر، خاصة في مجال التعليم العالي والعلوم والتكنولوجيا، وغيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك، مضيفًا أنَّ الجامعات الأرمينية تسعى إلى مزيد من التنسيق مع الجامعات المصرية من أجل تبادل الخبرات بين الأساتذة والطلاب في البلدين.