وزير التعليم العالي يبحث آليات تنفيذ مشروع القمر الصناعي للتنمية بأفريقيا

عقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماعًا اليوم، مع رؤساء ووفود وكالات الفضاء الإفريقية بدول (كينيا، أوغندا، نيجيريا، غانا، السودان)، بحضور الدكتور محمد العراقي نائب الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، لبحث آليات تنفيذ مشروع قمر التنمية الأفريقي، والوقوف على المستجدات الخاصة بخارطة العمل في هذا المشروع.

وأشار الوزير إلى أنه جرى الإعلان عن هذا المشروع خلال مؤتمر طوكيو الدولي السابع للتنمية الإفريقية (تيكاد 7ـ اليابان 28-30 أغسطس 2019)، مؤكدًا أهمية المشروع في دراسة تأثير التغيرات المناخية على دول القارة، وما يمكن أن تقدمه تكنولوجيا الفضاء في هذا المجال، وكذا مراقبة تأثيرات التغيرات المناخية على دول القارة الإفريقية، وما يستتبعه من آثار على ندرة المياه، ومعدل التصحر، وقلة الغذاء، لافتًا إلى أنه تم عقد برنامج تدريبي لفرق العمل الإفريقية بالوكالة في يوليو وأغسطس العام الماضي؛ لتدريب 16 متدربًا من الدول الإفريقية المشاركة في المشروع.

دعم الدولة المصرية لمشروع قمر التنمية الأفريقي

وأكد عبدالغفار ضرورة مشاركة مخرجات هذا المشروع في مؤتمر المناخ الدولي (COP 27)، المقرر عقده نوفمبر المقبل، مشيرًا إلى دعم الدولة المصرية له، واستعدادها التام لتوفير جميع التدريبات، والدعم الفني للفرق العلمية من الدول الإفريقية.

وخلال الاجتماع، جرى توقيع وثيقة العمل بالمشروع، كما تم الاتفاق على دور الدول الإفريقية المشاركة في المشروع فيما يخص بناء الأنظمة الفضائية المختلفة للقمر الصناعي، بالإضافة إلى تشكيل اللجنة الإدارية والفنية للمشروع.

التأثيرات المناخية على الميادين المختلفة

وأكد رؤساء وكالات الفضاء الإفريقية على استعدادهم الكامل للمشاركة في المشروع، وكذلك على أهمية هذا المشروع، لما يوفره في بناء قدرات جميع الفرق العلمية المشاركة، فضلًا عن متابعة التأثيرات المناخية على الميادين المختلفة بالقارة الإفريقية.

حضر الاجتماع، الدكتور هاليلو أحد شابا رئيس وكالة الفضاء النيجيرية، والدكتور صمويل دونكور- رئيس جامعة غانا للعلوم والتكنولوجيا، والدكتور هيلاري كيبكوسجي رئيس وكالة الفضاء الكينية، والدكتور جيمس كاسيجوا- رئيس برنامج الفضاء بوزارة التكنولوجيا والعلوم بأوغندا، والدكتور مراد عثمان رئيس برنامج الفضاء بالسودان، والدكتور أيمن محمود مدير مشروع قمر التنمية الإفريقي.