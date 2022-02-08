عاجل.. النواب يوافق على تعديلات قانون الشهر العقاري

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مجموع مواد مشروع تعديل قانون الشهر العقاري، بينما تم إرجاء الموافقة النهائية لجلسة لاحقة.

ورفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، أعمال الجلسة العامة، على أن يعود للانعقاد غدا الأربعاء لاستكمال جدول الأعمال.

تعديلات قانون الشهر العقاري

واستعرض المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن مشروع القانون، مؤكدا أن التعديل يستهدف إنهاء أزمة التسجيل العقاري والقضاء على ظاهرة صعوبة وبطء التسجيل العقاري، والوصول إلى طريقة تسجيل عقاري تنهي حالة عزوف المواطنين عن اتخاذ إجراءات الشهر وصولًا لتسجيل الملكية العقارية.