اتحاد الصناعات: أسعار الأرز البسمتي لن تتأثر بزيادة الإنتاج عالميا

يشهد الإقبال على السلع الغذائية ارتفاعًا ملحوظًا مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، الذي تزداد فيه عملية الاستهلاك من المواد الغذائية، ويأتي الأرز البسمتي من بين السلع الغذائية التي يفضلها البعض في وجباتهم الغذائية.

الهند أكبر الدول المنتجة للأرز البسمتي في العالم

وكشفت مذكرة بحثية، صادرة عن مؤسسة تزويد البيانات «ستاندرز آند بورز Global Platts»، أن إجمالي صادرات الهند من الأرز في عام 2021 بلغت 21.4 مليون طن متري، بزيادة قدرها 46٪ عن العام، وهو رقم قياسي جديد، ما يعني وفرة في المعروض من جانب أحد أكبر الدول المنتجة للأرز البسمتي في العالم.

أسعار الأرز البسمتي في مصر لن تتأثر

وقال رجب شحاتة، رئيس شعبة رئيس شعبة الأرز في اتحاد الصناعات، في تصريحات لـ"الوطن"، إن ارتفاع إنتاج الهند من الأرز البسمتي، لن يكون له أثر على الأسعار في مصر، مشيراً إلى أن استهلاك المصريين من هذا النوع من الأرز لا يتعدى 1% بالنسبة للاستهلاك من الأرز الأبيض، ويكاد يقتصر على المطاعم، مؤكدًا أن مصر لديها اكتفاء ذاتي من الأرز الأبيض عريض ورفيع الحبة.

بنغلاديش أكبر مشتر للأرز الهندي في عام 2021

يذكر أن بنغلاديش أكبر مشتر للأرز الهندي في عام 2021، بإجمالي 2.48 مليون طن متري، تلتها نيبال وبنين والصين.

1.97 مليون طن صادرات الهند من الأرز في ديسمبر

وبلغ إجمالي صادرات الهند نحو 1.97 مليون طن متري في ديسمبر، بزيادة 31٪ على أساس سنوي وبنسبة 33٪ على أساس شهري.

صادرات الأرز غير البسمتي

وارتفعت صادرات الأرز غير البسمتي بنسبة 36٪ على أساس سنوي، لتصل إلى 1.63 مليون طن، بينما زادت صادرات البسمتي بنسبة 3٪ لتصل إلى 343.346 مليون طن.

وتعكس هذا القدرة التنافسية لصادرات الهند من الأرز غير البسمتي، طوال شهر ديسمبر وسط وصول محاصيل خريف، خاصةً الأرز المسلوق والمكسور.

نيبال أكبر مستوردين للأرز غير البسمتي

وكانت نيبال أكبر مستورد للأرز غير البسمتي بإجمالي 211595 طن متري، مع صادرات قوية إلى بنين وسريلانكا والصين بشكل خاص.

إيران أكبر مستورد للأرز البسمتي

وجاءت إيران أكبر مستورد للأرز البسمتي، ثم المملكة العربية السعودية.

وتواجه صادرات الأرز البسمتي مشاكل بسبب ارتفاع تكاليف شحن الحاويات وانخفاض توافر الحاويات، لكن وصول المحاصيل الجديدة ورفع الحظر الموسمي على الاستيراد الإيراني في نوفمبر شجع على مبيعات جديدة.