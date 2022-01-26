غرفة صناعة الحبوب: استقرار أسعار الأرز والمخزون يكفي حتى أغسطس المقبل

أعلن النائب طارق حسانين، رئيس غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، عن توافر الأرز في السوق بكميات كبيرة في ظل حرص وزارة التموين والتجارة الداخلية، على توفير السلع الغذائية باستمرار، وفي إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بوجود مخزون استراتيجي من المنتجات الغذائية.

شحاتة: أسعار الأرز في الأسواق تشهد استقرارا

وقال الدكتور رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، إن أسعار الأرز تشهد استقرارا في الأسعار دون أي زيادة، إذ يتراوح سعر طن الأرز الأبيض رفيع الحبة بين 7500 و8000 جنيه للطن، والأرز الأبيض عريض الحبة بين 9000 و9500 جنيه للطن، مع توافر الأرز بكميات كبيرة خاصة قبل شهر رمضان الكريم.

الأسواق لم تشهد أزمات نقص سلع خلال كورونا

وأضاف «شحاتة»، أن السوق لم تشهد حدوث أزمات تتعلق بنقص السلع خلال أزمة فيروس كورونا، في الوقت الذى شهدت فيه كبرى الدول نقصا في السلع الغذائية، مما يؤكد أن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، نجحت في تأمين مخزون استراتيجي من كل السلع الأساسية، بما يكفي احتياجات البلاد لفترات طويلة، كما أن مخزون الأرز يكفى احتياجات المواطنين حتى أغسطس من العام الجاري، كذلك موسم الحصاد الجديد سيبدأ في النصف الثاني من أغسطس المقبل أيضا، ومن المتوقع الحصول على كميات تتراوح بين 3.5 مليون و4 ملايين طن أرز أبيض، مما سيؤدي إلى تعزيز المخزون الاستراتيجي.