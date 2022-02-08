حماية المستهلك: تحرير 233 محضرا في 9 محافظات «تقليد ماركات وسلع مجهولة المصدر»

شن جهاز حماية المستهلك حملات لضبط الأسواق بالتعاون مع التفتيش الصيدلي والرقابة الإدارية ومديريات التموين والصحة ومباحث التموين وإدارة العلاج الحر، أسفرت عن تحرير 233 محضرا في 9 محافظات.

بيع شاشات مقلدة لعلامة تجارية شهيرة

وأشار جهاز حماية المستهلك إلى ضبط المدير المسئول بإحدى الشركات في محافظة الإسكندرية لقيامها بتضليل المستهلكين بالإعلان عبر شبكة الإنترنت عن بيع شاشات مقلدة لعلامة تجارية شهيرة، كما ضبطت كمية كبيرة من السجائر الأجنبية مجهولة المصدر ومهربة، وجرى تحرير 42 محضرا، لعدد من المنشآت التجارية وذلك لعدم الإعلان عن الأسعار، وعدم إصدار فواتير قانونية أو حمل شهادات صحية.

وفي محافظة الدقهلية جرى ضبط مصنع خزانات مياه بلاستيكية لعدم وجود سجل صناعي، واستخدام خامات دون أي بيانات ومجهولة المصدر، إضافة إلى استخدام أسطوانات غاز دون تصريح من التموين، كما ضبط مجموعة من المنشآت الطبية تعمل دون ترخيص، وتحرير 28 محضرا، لعدد من المنشآت التجارية والطبية، وذلك لعدم الإعلان عن الأسعار، وعدم إصدار فواتير قانونية أوحمل شهادات صحية.

أجهزة قياس حرارة مجهولة المصدر بالمنوفية

وفي محافظة المنوفية جرى ضبط منشآت تجارية لبيع الأدوات الصحية والسيراميك غير مدون عليها أي بيانات مجهولة المصدر، إضافة إلى ضبط محّال تجارية لبيع المستلزمات الطبية بحيازتها أجهزة لقياس الضغط، وأجهزة لقياس الحرارة مجهولة المصدر، وتحرير23 محضرا، لعدم إصدار فواتير قانونية، وعدم الإعلان عن الأسعار وحيازة سلع منتهية الصلاحية، وغير صالحة للاستخدام الآدمي.

وفي محافظة قنا، جرى شن 4 حملات على نطاق المحافظة، أسفرت عن ضبط كمية من الأدوية والمحاليل منتهية الصلاحية، وتم تحرير عدد 12 محضرا أدوية منتهية الصلاحية، وعدم الإعلان عن الأسعار، وعدم حمل شهادات صحية وإغلاق منشآت طبية لمخالفة شروط التراخيص.

وضبط فرع محافظة كفر الشيخ كمية كبيرة من السجائر المهربة ومجهولة المصدر، بالإضافة إلى تحرير 7محاضر، لعدد من المنشآت التجارية لعدم الإعلان عن الأسعار وعدم إصدار فواتير قانونية طبقا للقانون 181 لسنة 2018.

وفي أسيوط، جرى تحرير 76 محضرا لعدد من المنشآت التجارية لعدم إصدار فواتير قانونية وعدم الإعلان عن الأسعار، وضبط كمية من السلع مجهولة المصدر وعدم وجود التراخيص اللازمة، وعدم اتباع الاشتراطات الصحية.

وفي محافظة البحيرة، ضُبط مصنع لتصنيع علب كهربائية يعمل بدون ترخيص من الجهات المختصة، واتخاذ الإجراءات القانونية ضده، بالإضافة إلى ضبط كمية كبيرة من النرجيلة «شيشة»، وذلك بالمخالفة لقرار رئيس الوزراء لمنع تفشى جائحة كورونا، بالإضافة إلى ضبط أكاديمية تعليمية للتدريب على التمريض، لاستخدام الإعلانات المضللة، وإدارة نشاط دون ترخيص بقصد التربح غير المشروع، بالمخالفة لقانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، وتحرير عدد 12 محضر ضد مجموعة من محلات منها معارض سيارات ومصوغات ومشغولات ذهبية وأدوية بيطرية، ومبيدات وأدوات صحية وأجهزة كهربائية ومواد غذائية، لعدم الإعلان عن الأسعار، وسياسة الاستبدال والاسترجاع وعدم وجود فواتير ضريبية تقدم لجمهور المستهلكين، بالمخالفة لقانون حماية المستهلك.

وشنت إدارة ضبط الأسواق بمحافظتي القاهرة والجيزة، 22 حملة على عدد من المحلات والكيانات التجارية لضبط كافة الممارسات الضارة بالأسواق، وقد أسفرت الحملات عن تحرير 33 محضرا، لضبط عدد من المخالفات، منها عدم الإعلان عن الأسعار، وعدم إصدار فواتير قانونية، وضبط سلع مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية.