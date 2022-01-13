7 طرق للتواصل مع «حماية المستهلك» حال تعرضك لغش تجاري.. منها رقم ساخن

يسعى جهاز حماية المستهلك لتسهيل كل سبل التواصل مع جميع المواطنين، وذلك لمساعدتهم حال تعرضهم لأي من حالات الغش التجاري المختلفة.

ومن خلال صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أعلن الجهاز 7 خطوات لمساعدة المواطنين على التواصل معه بكل يسر، وهي:

1- التواصل من خلال الخط الساخن «19588».

2- إرسال رسالة إلكترونية، على موقع الجهاز www.cpa.gov.eg4.

3- تسجيل شكوى نصية على تطبيق «واتس آب» بالرقم 01577779999 .

4- التواصل من خلال رقم الفاكس 0233030170 - 02353803843.

5- التوجه إلى مقار الجهاز لتقديم شكوى باليد مرفقة المستندات الخاصة بعملية الغش، سواء في 96 شارع أحمد عرابي بالمهندسين بوسط القاهرة، أو 115 بالقرية الذكية.

6- تسجيل الشكوى عبر الصفحة الرسمية لجهاز حماية المستهلك على موقع «فيسبوك».

7- إتاحة تقديم الشكوى من خلال تطبيق المحمول الخاص بالجهاز، على «جوجل ستور» أو «آبل».

إرفاق الفاتورة وشهادة الضمان بالشكوى

كما دعا المسؤولون بالجهاز، من خلال الصفحة الرسمية له على «فيسبوك»، المواطنين أنه في حال وجود أي شكوى للغش التجاري، بضرورة إرفاق المستندات الرسمية الدالة على عملية الغش التجاري مع الشكوى، مثل الفواتير، أو شهادة الضمان الخاصة بالأجهزة الكهربائية.

نصائح للشراء في فترات العروض

وكان جهاز حماية المستهلك قدم عدة نصائح للمواطنين أثناء الشراء في فترات العروض أو التخفيضات، وهي:

- التأكد من طبيعة السلع، وتاريخ الإنتاج والصلاحية للسلع الغذائية.

- التأكد من سعر المنتج قبل وبعد الخصم، للوقوف على مدى جدية هذه العروض.

- ضرورة الاحتفاظ بفاتورة الشراء في حالة العروض أو الأوكازيون.

- التأكد من تطبيق المحل لسياسة الاسترجاع والأستبدال في فترات العروض والتخفيضات.

يذكر أن القانون الخاص بجهاز حماية المستهلك ساهم في حل جميع مشاكل المستهلكين، وألزم البائع بالاستبدال أو استرجاع السلعة خلال 14 يوما، كما جعل فاتورة الشراء إلزامية وليست اختيارية، وألزم البائع بإعلان الأسعار الشاملة بالضريبة والخدمة.