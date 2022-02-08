الداخلية السورية تعلن تحرير مختطف في حماة واستمرار غياب فواز القطيفان

أعلنت وزارة الداخلية السورية تحرير مخطوف، يدعى «زكريا، ع» في مدينة حماة، بعد القبض على مشتبه بها، وهي فتاة من حمص اشتركت في الخطف، يأتي ذلك في الوقت الذي لا يزال فيه الطفل السوري فواز القطيفان مختطفًا.

خاطفو زكريا طلبوا 100 مليون ليرة

وقالت الداخلية السورية، في بيان، إن الخاطفين في الحادث المتورط به الفتاة، كانوا يطلبون 100 مليون ليرة (نحو 28 ألف دولار) فدية، وذلك حسبما نقلت شبكة روسيا اليوم الإخبارية عن وكالة الأنباء السورية.

وأوضحت أن فرع الأمن الجنائي في حماة تلقى ما وصفته بادعاء من والد المخطوف الذي أبلغ الفرع أن رسالة وصلته من رقم ولده «زكريا، ع»، عبر تطبيق التراسل الفوري «واتس آب» طالبه الخاطفون من خلالها بدفع 100 مليون ليرة مقابل إطلاق سراح ابنه.

وأضافت الوزارة أنه من خلال التحري والتحقيق اشتبهت قوات الأمن بفتاة تدعى (ميساء، ع) من حمص.

الداخلية السورية استدرجت الفتاة لتُلقي القبض عليها

وأشارت إلى أن الفرع استدرج الفتاة إلى حماة، وألقى القبض عليها، وضبط معها مبلغًا قيمته 1200 دولار مزورة، كما ضبط الفرع شخصين آخرين، كانت مهمتهما استلام الفدية.

واعترفت الفتاة أنها اشتركت مع شخص آخر في عملية خطف زكريا، واحتجازه في بلدة حدودية في محافظة حمص.

وقالت الوزارة إن الفرع تمكن وعبر التعاون مع الأهالي من تحرير المختطف من تلك البلدة، موضحة أن البحث مستمر عن الشخص المتواري.

الطفل فواز القطيفان لا يزال غائبًا عن أهله

يأتي ذلك فيما لا يزال الطفل فواز القطيفان مختطفًا على يد عصابة إجرامية طلبت فدية من أهله، ونشرت فيما يبدو فيديو للطفل وهو يتعرض لعملية تعذيب، وهو ما أثار تعاطفًا واسعًا مع الطفل على مواقع التواصل الاجتماعي.