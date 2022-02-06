قصة الطفل فواز القطيفان.. جرى خطفه قبل 3 أشهر وهو في طريقه للمدرسة

ظهرت على الساحة العربية قصة الطفل فواز القطيفان، تزامنا مع قصة الطفل المغربى ريان، الذي سقط في البئر، وأوضح مصعب قطيفان، عم الطفل فواز قطيفان، قصة الطفل، أنه جرى خطفه في الثاني من نوفمبر 2021، وهو في طريقه إلى مدرسته.

وأضاف عم الطفل فواز قطيفان، أن الطفل اختطف من 4 أشخاص بينهم امرأة، ويستقلون دراجتين ناريتين، منوها بأن عملية الخطف كانت مقصودة، قائلا «المرأة التي كانت برفقة الخاطفين، قامت بالإشارة إلى الطفل محمد فواز بعينه»، وذلك خلال اتصال هاتفي مع موقع «شام إف أم».

وأشار عم الطفل فواز قطيفان، إن فواز وحيد أهله باستثناء 3 فتيات، لافتا إلى أن الخاطفين بالبداية طلبوا مبلغا كبيرا جداً بحدود 700 مليون ليرة سورية، قائلا إنهم «لا يطلبون النقود بالليرة السورية».

خاطفو الطفل فواز القطيفان طلبوا فدية 700 مليون ليرة سورية

تابع عم الطفل فواز القطيفان، أن الخاطفين خفضوا المبلغ إلى 500 مليون ليرة سورية، بعد مفاوضات كبيرة جدا، ثم خفضوا المبلغ إلى 400 مليون مرة ثانية يعد بكاء والدته وتضرعها.

أسرة فواز باعت كل ما تملكه

وأشار عم الطفل فواز القطيفان، إلى أسرة فواز باعت كل ما تملكه، ورغم ذلك لم يستطيعوا توفير سوى 250 ليرة سورية، منوها إلى أن الخاطفين أمهلوهم بضعة أيام، حتى يتمكنوا من تأمين المبلغ كاملاً.

فيما وجه عم والد الطفل فواز القطيفان رسالة للخاطفين، طالبهم فيها أن يرحموا براءة الطفولة، مؤكدا بأن مقاطع التعذيب التي يتم إرسالها له لا يتمكن من رؤيتها.