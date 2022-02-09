اقتصادية قناة السويس: تلقينا 8 عروض لإنتاج الهيدروجين الأخضر

أكد المهندس يحي زكي رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، أن الهيئة تلقت 8 عروض لإنتاج الهيدروجين الأخضر، موضحًا: «المنظومة نفسها تبدأ من توليد الطاقة، ثم إنتاج الهيدروجين وتخزينه وتحويله إلى استخدامات أخرى».

وأوضح، أنه جرى التعاقد على مشروع بالفعل من بين العروض الثمانية المقدمة، معقبًا: «جرى توقيع عقد مع شركة عالمية، باستثمارات مباشرة لإنتاج طاقة الرياح في منطقة الزعفرانة ومصنع سيجري إنشاؤه في المنطقة الاقتصادية بقناة السويس، وبدأنا الإجراءات الخاصة به في منطقة السخنة وسنعتمد على المناطق اللوجستية والتجهيزات القائمة ليكون نواة لأول مشروع بتكلفة استثمارية قدرها 350 مليون دولار لإنتاج الرياح، ومصنع التحليل الكهربائي، وقبل نهاية هذا العام سينتج هذا المصنع أول كمية من الأمونيا الخضراء، وهي قريبة من الهيدروجين، وهناك 7 مشروعات أخرى مقدمة من الشركات العالمية».

توليد الطاقة يتم خارج المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

وأضاف «زكي» في مداخلة عبر تطبيق «زووم»، مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج «كلمة أخيرة» الذي يعرض على قناة «أون» مساء الثلاثاء، أن توليد الطاقة يجري خارج المنطقة الاقتصادية لأنه مرتبط بالمناطق التي تسمح بذلك، مثل المناطق الأكثر سطوعًا بالشمس، لكن مراحل إنتاج الهيدروجين تُنفذ من خلال المنطقة الاقتصادية.

وتابع رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تحتوي على مناطق متكاملة، سواء في منطقة السخنة أو منطقة بورسعيد، وهو ما يمنحها أفضلية لاستقبال هذا النوع من المشروعات.

تعظيم واستغلال موقع القناة

وأوضح أن الهيئة تستهدف تعظيم واستغلال موقع القناة، والاستفادة من المناطق المتكاملة، وجذب استثمارات أجنبية مباشرة، وتوفير فرص عمل لأنها كثيفة العمالة وتنقل التكنولوجيا إلى مصر وترفع تنافسية القناة وتجعلها تتحول إلى قناة خضراء.