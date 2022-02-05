لميس الحديدي تعلن تأجيل حلقة الغد من «كلمة أخيرة»: هنطلع بعد الماتش

أعلنت الإعلامية لميس الحديدي تأجيل حلقة غدا الأحد، من برنامجها «كلمة أخيرة» المذاع على قناة «on»، مؤكدةً أنها لن تبدأ في تمام التاسعة كما هو معتاد.

وأكدت الإعلامية أن الحلقة ستبدأ عقب انتهاء المباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الإفريقية بين مصر والسنغال، التي تُقام في التاسعة مساءً: «كلنا عاوزين نتفرج على الماتش وكل فريق العمل، لو الماتش خلص الساعة 11 إلا ربع هنبدأ الساعة 11، وهنبقى في سهرة طويلة أيا كانت النتيجة».

وقالت «لميس» إن مصر والعالم العربي وإفريقيا كلها تنظر إلى الكاميرون، التي تستضيف مباراة مصر والسنغال: «كلنا ثقة في اللاعبين، شوفناهم في الملعب بيقطعوا نفسهم، بيتصابوا في مباراة الكاميرون والمباريات السابقة لكنهم كانوا بيكملوا».

نكتة طريفة

وأضافت أن المنتخب الوطني يستحق التتويج بلقب البطولة بعد الكفاح الكبير، مشددةً على أن ما حدث من اللاعبين في مباراة الكاميرون في المربع الذهبي كان ملحمة ضد المنافس وحكم المباراة الجامبي بكاري جاساما: «في مصر قالوا اوعوا تعدوا من قدام التلفزيون عشان ميديناش طرد أو إنذار.. الحكم طرد كيروش وكان عاوز يلغي آخر ضربة جزاء أضاعها لاعب الكاميرون، تصرفاته عجيبة هنتكلم عليها النهاردة، وكان من حق اتحاد الكرة المصري أن يعترض عليه».

دعم غير مشروط للمنتخب الوطني

وتابعت: «ندعم منتخبنا الوطني في كل الأحوال، والمباراة المقبلة لن تكون سهلة، وإذا لم نفز، فإننا سنكون فخورين بأداء منتخبنا، لأنه كان رائعا وأشاد به العالم أجمع».