مبروك عطية عن وصف بعض الموتى بأنهم عريس وعروس الجنة: «بدع»

وصف الداعية الإسلامي الدكتور مبروك عطية، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، ما يردده البعض عن الموتى الشباب والأطفال ووصفهم بأنهم عروسة الجنة بأنها بدعة «تعالوا بقا نشوف البدع اللي بقالنا كام شهر العيال اللي بتموت ليلة الدخلة بيقولوا عريس الجنة وعروسة الجنة..جالك منين ..طب أنا هقولكم حديث البخاري طفل مات فقالت أم المؤمنين عائشة طير من طيور الجنة فغضب صلى الله عليه وسلم وقال لها وما أدراكي».

لا تتألى على الله ومحدش عارف ماذا صنع الله بهما

وأضاف مبروك عطية خلال بث مباشر عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «أهه طفل وميت قبل البلوغ ومسألة النار والجنة بتاعته سبحانه وتعالى ولا تتألى على الله»، مستنكرًا «هيبقوا العروسين اللي اتجوزوا بعد طلوع روح وشوية شقاوة ونقاوة عرسان الجنة.. جنة إيه ونار إيه وطالما وديناهم وحطينا عليهم شوية وقرأنا الفاتحة للنبي وهنا الحياة الحقيقة بدأت جوة ومحدش عارف ماذا صنع الله بهما ونستغفر لهم لأنهم الآن يسألوا».

وتابع مبروك عطية: «ولو كانوا عرسان الجنة يبقى منستغفرش لهم لأنهم مش هيتسألوا بقا طالما هما عرسان الجنة».