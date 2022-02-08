مبروك عطية يواجه إكرام خليل بحديث للنبي: زواج الجميلات ليس دعارة (فيديو)

قال الدكتور مبروك عطية، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، إن الزواج على أساس الجمال، ليس دعارة كما تدعي استشاري العلاقات الأسرية إكرام خليل، موضحا أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال في حديث ما معناه «إن المرأة تنكح لأربع: مالها وجمالها وحسبها ودينها»، موجها الدعوة إليها، بأن تستغفر عن ما قالته، وتسائل: «دعارة يعني زنا، هو بيتزوج أم يزني؟».

مبروك عطية يرد على إكرام خليل

أوضح مبروك عطية، في فيديو بثه على صفحته بموقع «فيسبوك»: «إكرام خليل، لا أعرفها ولا أتابعها، قالت كلمة عكس ما قاله النبي، حيث قالت لو أنت متزوج علشان شكلها ده نوع من أنواع الدعارة، بينما سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، قال تنكح المرأة لأربع، وذكر من الأربعة حسنها»، وتسائل عطية مستنكرا: «هل النبي صلى الله عليه وسلم سيدعو إلى نوع من أنواع الدعارة؟».

وأضاف: «لا تتجرأوا بإطلاق الألفاظ، وأنتم لستم أهل علم، نحن لما تحدثنا عن الاختيارات الشائعة، وقلنا قبل ذلك نختار بين المتدينة الدميمة، وغير المتدينة الجميلة، ونفضل المتدينة الدميمة على الجميلة غير المتدينة، وهناك اختيار ثالث مهجور، فما الذي يمنع أن تجتمع الخصال الأربع في واحدة جميلة وحسب ومال ودين، والنبي قال فاظفر بذات الدين، أي التي عندها الدين منهج حياة، المتربية على جين كيف تتحدث كيف تصمت وهكذا، ومن الدين الذي تنكح من أجله المرأة فهمها دينها».

الزواج القائم على الجمال

واصل مبروك عطية: «الزواج قائم على الجمال عند كثير من الناس، سيدنا محمد رحمة للعالمين، والعالمون مختلفون الأمزجة، فهناك شخص يعنيه جمال الشكل، فهذا لا يعني أنه بصباص، فالجمال جزء من فكره، حيث يعنيه جمال الشكل في كل شيء، في ملابسه وكلامه وفي حياته العامة والخاصة».

واختتم الأستاذ بجامعة الأزهر: «إذا المهتم بجمال الشكل، لا هو مخطئ ولا بتاع دعارة ياست إكرام خليل، يا ريت تشوفي هذا الفيديو وتراجعي نفسك، وتقولي استغفر الله العظيم، وتتحدثي في سكة تانية لا يعارض فيها كلامك كلام سدينا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيه ناس عندها الجمال تدبير البيت، ولا ينظرون للشكل».