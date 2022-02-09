أسعار البقوليات في الأسواق بالتزامن مع يومها العالمي.. تبدأ بـ17 جنيها

البقوليات من أكثر وأهم العناصر الغذائية التي يحرص كثيرون على تناولها بشكل دائم ومستمر، لما تحتويه من بروتينات قد تعوض الإنسان عن تناول اللحوم، كما أنّ الفول من أكثر البقوليات التي يتم تناولها بشكل كبير، فهو الوجبة الأساسية على مائدة الإفطار المصرية، ونظرا لأهمية البقوليات الغنية بالعناصر الغذائية والفيتامينات، حرصت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، على تخصيص يومي عالمي لها، ليكون يوم 10 فبراير من كل عام.

وجاء اليوم العالمي للبقوليات ليكون بمثابة توعية بأهمية تناول البقوليات بشكل دائم ومستمر، فضلا عن أنّها تحتوي على عناصر غذائية مهمة، ورغم ذلك فهي تباع بأسعار زهيدة مقارنة بأسعار اللحوم، فضلا عن أنّها خالية من الكوليسترول، ما يقلل بدوره فرص إصابة الإنسان بأمراض القلب والشرايين، ونرصد من خلال هذا التقرير أسعار البقوليات في الأسواق قبل ساعات من اليوم العالمي للبقوليات، غدا الخميس الموافق 10 فبراير 2022، والتي جاءت كالتالي:

أسعار البقوليات في الأسواق

تختلف أسعار البقوليات في الأسواق وفق عدة عوامل، منها جودة المنتج الذي يتم بيعه للمواطنين والمنطقة التي يتم البيع بها، ولكن جاء متوسط سعر البقوليات في الأسواق، كما يلي:

- الفول وجبة أساسية على مائدة إفطار الأسرة المصرية، ويتراوح سعر الكيلو منه بين 22 و25 جنيها.

- أما سعر كيلو الفاصوليا البيضاء فتراوح بين 21 و24 جنيها.

- تراوح سعر كيلو العدس الأصفر بين 17 و23 جنيها في المحلات والأسواق.

- تراوح سعر كيلو الحمص بين 25 و28 جنيها.

- تراوح سعر كيلو اللوبيا البلدي بين 32 و35 جنيها.

- تراوح سعر كيلو الترمس البلدي بين 50 و55 جنيها.

- تراوح سعر كيلو الترمس المستورد بين 33 و37 جنيها.