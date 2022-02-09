السبكي: المدينة الطبية الأكبر في الشرق الأوسط بحجم استثمارات يبلغ 25 مليار جنيه

قال الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، إن المدينة الطبية بالعاصمة تعد الأكبر في الشرق الأوسط بحجم استثمارات يبلغ 2‪5 مليار جنية

خمس سنوات مدة تنفيذ المدينة الطبية

وأضاف "السبكي"، خلال أثناء زيارته الميدانية لأول للمدينة الطبية (كابيتال ميد)، أن المدة الزمنية لتنفيذ المشروع خمس سنوات،مشيراً إلى أنه سوف يتم الانتهاء من المرحلة الأول في آخر 2‪022.

وأوضح "السبكي" إلى أن المدينة سوف تضم معاهد و عيادات مجهزة بأحدث التكنولوجيا، بجانب الكوادر البشرية المدربة، منوها إلى أن المدينة سوف تقدم خدمات صحية عالمية.

المدينة الطبية 170عيادة طبية

أشار السبكي إلى، إن المدينة الطبية بالعاصمة الادارية (كابيتال ميد) تضم انب. مجمع عيادات في الشرق الأوسط بعدد 1‪70عيادة مجهزة بأحدث المعدات وتضم أطقم طبية لديها خبرات عالمية.

وتابع«السبكي» خلال أثناء زيارته الميدانية لأول للمدينة (كابيتال ميد)، أن المدينة سوف تضم 16 معهد متخصص، منوها الي انه هناك خطة مستقبلية لجذب المزيد من الاستثمارات الاجنبية.