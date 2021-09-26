«عين شمس»: الانتهاء من إنشاءات المدينة الطبية في 30 يونيو 2022

أكد الدكتور علي الأنور، المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة عين شمس «الدمرداش»، الانتهاء من إنشاءات المدينة الطبية التابعة للجامعة في 30 يونيو 2022، مضيفا أن العمل يجري على قدم وساق لافتتاح المدينة وفقا للبرنامج الزمني المحدد.

مشروعات طبية جديدة

وأضاف المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة عين شمس في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن المدينة الطبية ستتضمن مشروعات جديدة منها مستشفى الطوارئ الجديدة، وهي إضافة لطب الطوارئ في مصر، ومستشفى جراحات الأطفال التخصصية، والتي ستشمل جميع أنواع جراحات الأطفال، بجانب التطوير الشامل لباقي القطاعات الطبية.

وعن مستشفى عين شمس بالعبور، أكد أنها تعمل حاليا كعزل شامل، وتؤدي دورها الكامل في مواجهة تفشي فيروس كورونا.

وأضاف، أن مستشفيات جامعة عين شمس الدمرداش تستقبل سنويا ما يقرب من 3 ملايين مريض سنويا من جميع أنحاء الجمهورية، وتُجري ما يزيد عن 200 ألف عملية جراحية، مشيرًا إلى أن سعتها تصل لـ4 آلاف سرير.

وتابع المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة عين شمس، أن الجامعة شهدت اليوم افتتاح عدد من القطاعات الجديدة الطبية، موضحا أن مستشفى عين شمس التخصصي تقع على مساحة 25 فدانا، وتعتبر قلعة من قلاع الطب، موضحا أن خطة التطوير للمستشفيات يُجرى العمل بها منذ 6 سنوات، حيث تم الانتهاء من افتتاح مبني A بسعة 270 سرير حجز، وتطوير وحدة زراعة الأعضاء، والكلى والكبد والرئتين، وقريبا ستُفتتح وحدة لزراعة النخاع، وقسم علاج الأورام.

افتتاح وحدة رعايات متطورة

وأضاف المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة عين شمس، أن مستشفى عين شمس التخصصي، شهدت اليوم افتتاح وحدة رعايات متطورة على أحدث مستوى وفقا للكود الطبي العالمي «وحدة رعايات B»، وجُهزت بإمكانات لمرضى جراحات زراعات الأعضاء والقلب والصدر وغيرها من الجراحات الدقيقة.

وأشار إلى افتتاح وحدة زراعة الأعضاء والمجهزة لخدمة المرضى حتى بعد نهاية العمليات، مشيرا إلى أنه خلال 5 أيام سيتم البدء في تشغيل الوحدة.