هبة عبد الغني «هتطير من الفرحة» بسبب «شبح البدروم»: شوفوا واستمتعوا

أعربت الفنانة هبة عبد الغني، عن سعادتها الشديدة بنجاح دورها في حكاية «شبح البدروم»، التي عرضت الفترة الماضية، عبر إحدى المنصات الإلكترونية، إذ جسدت دور «ميس داليا» في أحداث القصة، التي تعد إحدى قصص مسلسل «خارج السيطرة».

هبة عبد الغني: فرحانة بتفاعلكم مع ميس داليا

نشرت هبة عبد الغني، العديد من الصور لها من كواليس العمل عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات الشهير «انستجرام»، وعلقت عليها: «الحمد لله على نعمة التوفيق والنجاح، فخورة وفرحانة قوي بتفاعلكم مع ميس داليا، في القصة الثامنة (شبح البدروم) من مسلسل خارج السيطرة».

شكر لفريق عمل «شبح البدروم»

قدمت هبة، الشكر إلى فريق عمل القصة، قائلة: «كانت مغامره لذيذة وممتعة،‎ لذلك عايزه أشكر الأستاذ أحمد تمام، الكاستينج دايركتور، وشركة تركواز كاستينج ستوديو على ترشيحي للعمل المميز ده، وأشكر الأستاذ محمد بكير مخرج القصة على كل مجهود بذله معايا أنا وزمايلي قدام الكاميرا ووراها»، مختتمة: «علشان تستمتعوا أنتم كمان بالمشاهدة، الحلقات كلها متاحه على منصة شاهد، تقدروا تشوفها تاني وتالت ورابع براحتكم، ‎إلى اللقاء‎ ميس داليا».

أحداث «شبح البدروم»

حكاية «شبح البدروم»، الحلقة الثامنة من مسلسل «خارج السيطرة»، التي تدور حكاياته في إطار من الرعب والتشويق، حول مجموعة من الشباب في مرحلة المراهقة داخل مدرسة ثانوية، وقبل انتهاء العام الأخير، يُعاقب مجموعة منهم، بتنظيف المسرح وتجهيزة ليوم التخرج، من بينهم شاب وفتاة يمتازون بالتفوق والهدوء.

وشارك في بطولة حلقة «شبح البدروم»، بجانب هبة عبد الغني، عدد من الفنانين الشباب، هم: معتز هشام، نور إيهاب، ويوسف وائل نور.